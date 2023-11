Robili to przy Odrze. BMW wpadło do wody, młodzi ludzie cudem się wydostali

Niecodzienne umeblowanie pojawiło się w Uniwersytecie WSB Merito przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu pod koniec września. Trafiło do jednej z trzech sal tematycznych związanych z ideą zrównoważonego rozwoju, która jest bardzo ważna dla uczelni. - Powinniśmy rozwijać się w taki sposób, aby rozsądnie zaspokajać potrzeby współczesnych ludzi, a jednocześnie pamiętać, że przyszłe pokolenia też będą mieć swoje potrzeby, które będą musiały zaspokoić np. poprzez dostęp do wody pitnej, złóż naturalnych czy szeroko rozumianej przyrody – tłumaczy ideę powstania niecodziennej sali Katarzyna Saranek, rzeczniczka WSB Merito we Wrocławiu.

Meble są wygodne, ale – co zrozumiałe – wymagają ostrożniejszego obchodzenia. Studenci i prowadzący zajęcia muszą przestrzegać regulaminu użytkowania, dzięki czemu można będzie dłużej cieszyć się nowatorskim rozwiązaniem. - Prosimy w nim aby np. nie spożywać przy nich napojów i posiłków, nie rysować po nich i po prostu traktować je odpowiedzialnie – dodaje Katarzyna Saranek. Na razie się to udaje, bowiem kartonowe wyposażenie wciąż jest w bardzo dobrym stanie.

Pierwsze wrażenia z użytkowania płynące z uczelni są pozytywne. - Wiemy, że robią duże wrażenie na użytkownikach, podobają się, zaciekawiają i skłaniają do dyskusji. Wykładowcy doceniają tę salę z uwagi na jej nieszablonowy wystrój, który przełamuje schematy, pobudza kreatywność i sprzyja pracy zespołowej – wyjaśnia rzeczniczka uczelni i dodaje, że 80 proc. włókien, z których wykonane są meble, pochodzi z odzysku, a całe meble, gdy ulegną zniszczeniu, będą mogły być w 100 proc. poddanie recyklingowi. - Mogliśmy pokryć meble specjalną powłoką ochronną, ale ona nie byłaby ekologiczna. I to była dobra decyzja, bo chociaż meble są z tektury, to są stabilne, wygodne i trwałe – wyjaśnia.

Opiekunem biznesowym i sponsorem sali jest firma Travelplanet.pl, z którą uczelnia współpracuje od dawana, a obecnie wspólnie podejmuje tematykę zrównoważonego rozwoju.