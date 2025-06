Matematyczny quiz z geometrii. Większość odpada przy piątym pytaniu, a Ty?

Tragedia w centrum Kłodzka. Kobieta wpadła do studni

CO SIĘ STAŁO?!

W tym klasztorze mieszkały siostry zakonne. Teraz to luksusowy hotel dla turystów

QUIZ. Matematyka dla prawdziwych speców. Szybki test z geometrii. Przy piątym pytaniu zrobisz duże oczy Pytanie 1 z 10 Suma kątów wewnętrznych w dowolnym trapezie wynosi: 180 stopni 270 stopni 360 stopni Następne pytanie

Quiz: Matematyka i szybki test z geometrii

Matematyka i geometria to zmory wielu humanistów. Kiedy pani nauczycielka lub pan nauczyciel z liceum zapowiadał pracę klasową z figur lub brył, niejeden kręcił przecząco głową. Nasza redakcja przygotowała quiz, w którym pytamy m.in. o graniastosłupy, czworokąty, twierdzenia i kąty. Mamy nadzieję, że w tym przypadku rozwiązanie testu będzie czystą przyjemnością. Quiz zawiera pytania z trzema odpowiedziami do wyboru oraz jedno w formie "prawda czy fałsz?". Dobre oceny będziemy wystawiać już od siedmiu zdobytych punktów. Jesteśmy ciekawi, jakie będą Wasze reakcje po przeczytaniu pytania nr 5. W redakcji "Super Expressu" wywołało ono niemały zamęt! Quiz znajdziecie pod wstępem do artykułu. Powodzenia!

Quizy internetowe "Super Expressu"

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Geometria - czym jest ta dziedzina matematyki?

Geometria to jedna z głównych dziedzin matematyki. Tradycyjnie i nieformalnie definiuje się ją jako naukę o przestrzeni i jej podzbiorach zwanych figurami. W znaczeniu precyzyjnym i ogólnym jest to nauka badająca dla wybranych przekształceń ich niezmienniki, zwłaszcza inne niż moc zbioru czy niezmienniki topologiczne. Geometria to m.in.: