Dolny Śląsk: atrakcje, które doceniają również zagraniczne media. Ten zamek skradł serca Brytyjczyków

Polska to różnorodny i wyjątkowy kraj w samym sercu Europy, który coraz chętniej jest odwiedzany przez zagranicznych turystów. W ostatnim czasie poranny dziennik z Wielkiej Brytanii "The Sun" postanowił zachęcić swoich czytelników do odwiedzenia zamku Książ w Wałbrzychu. Co ciekawe, to nie pierwszy raz kiedy brytyjskie media doceniają urokliwe zakątki naszego kraju - możemy być więc dumni. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zamek Książ doceniony przez Brytyjczyków. Opisują go samymi superlatywami

Zamek Książ jest trzecim co do wielkości zamkiem na terenie Polski. To wyjątkowa budowla, która co roku jest odwiedzana przez ogromną liczbę turystów z kraju i zza granicy. Obiekt pełen historii zachwyca niemalże każdego. Goście zamku doceniają w szczególności salę Maksymiliana, w której można podziwiać między innymi kominek z czarnego marmuru czy niepowtarzalne zdobienia na suficie.

Zamek Książ przyciąga co roku setki tysięcy odwiedzających, dzięki swojej długiej historii, rozległemu ogrodowi i podziemnym tunelom - czytamy w artykule "The Sun"

Co ciekawe, to miejsce idealne także dla miłośników roślin. Okazuje się, że jeszcze na początku XX wieku stworzono na terenie zamku palmiarnię specjalnie dla pochodzącej z Anglii księżnej Daisy von Pless, będącą wówczas baronową obiektu.

W 1891 roku brytyjska arystokratka Daisy poślubiła Hansa Heinricha XV, a w późniejszym czasie przyczyniła się na przykład do uruchomienia szkół w regionie. Więcej o historii księżnej można dowiedzieć się w zamku, co z pewnością także przyciąga turystów z UK.