W Legnicy odkryto kapsułę czasu z katedry św. Apostołów Piotra i Pawła zawierającą dokumenty i monety.

Wśród znalezisk jest pergamin z 1650 roku i monety z okresu panowania księcia Jerzego Rudolfa.

Kapsuła była uzupełniana w 1775 i 1823 roku, a teraz trafiła do Muzeum Miedzi w Legnicy.

Dowiedz się, co jeszcze kryje to niezwykłe odkrycie i kiedy będzie dostępne dla publiczności!

Legnica. Jedna z najstarszych kapsuł czasu na świecie znaleziona w Polsce

375 lat liczy jeden z dokumentów znajdujących się w kapsule czasu w formie tuby w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. Znaleziono ją przez przypadek w czasie remontu wieży świątyni, ale od razu okazało się, że jest jednym z najstarszych na świecie tego typu odkryć. Jak informuje Muzeum Miedzi w Legnicy, do którego trafiły wszystkie zbiory, wewnątrz kapsuły czasu znaleziono w sumie 4 dokumenty i 35 monet.

- Najstarszy pergaminowy dokument pochodzi z 18 lipca 1650 r. Umieszczono go przy okazji odbudowy spalonej wieży z lat 1649-1651. Wcześniej, 11 listopada 1648 r. budowlę pochłonęły płomienie pożaru, który strawił znaczną część miasta. Działo się to w schyłkowym okresie panowania księcia legnickiego Jerzego Rudolfa. I to właśnie dwie monety tego władcy umieszczono w kapsule. Był to dukat z 1621 r. oraz talar z 1607 r. - czytamy na profilu facebookowym placówki.

Do uzupełnienia kapsuły doszło w 1775 r., gdy trafiły do niej dwa nowe dokumenty i 23 monety: upamiętniały one głównie panowanie króla Prus Fryderyka II Wielkiego, ale znalazły się tam również cztery srebrne monety króla Polski Augusta III Sasa. Kolejny depozyt miał miejsce w 1823 r., gdy trafił tam jeszcze jeden dokument i 10 monet króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Łącznie w kapsule ujawniono:

5 złotych monet;

26 srebrnych;

i 4 miedziane.

Kapsuła wraz z zawartością trafiła do Muzeum Miedzi w Legnicy, gdzie zostanie poddana dalszym badaniom. Muzealnicy wraz z parafią planują w najbliższym czasie jej ekspozycję dla szerszej publiczności, a także opracowanie naukowe znaleziska.