Budynek zawalił się podczas remontu. Pod gruzami znajdują się ludzie!

48 Hours Challenge – zniknij bez śladu. To wyzwanie może mieć tragiczne skutki!

to groźne zjawisko

Rząśnik. Katastrofa budowlana, są poszkodowani

Do zdarzenia doszło w środę, 23 sierpnia, po godz. 11. W miejscowości Rząśnik w powiecie złotoryjskim prowadzone były prace remontowe przy jednym z domów wielorodzinnych. Nagle doszło do katastrofy – część budynku się zawaliła. - Prawdopodobnie pod gruzami znajduje się dwóch robotników. Na miejscu trwa akcja ratownicza, zadysponowano specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze – informuje portal ratowniczy Złotoryja112.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zawalenia się ściany szczytowej domu doszło w momencie, gdy dwóch pracowników znajdowało się w wykopie przylegającym do budynku. Zanim rozpoczęła się akcja ratunkowa, strażacy musieli zabezpieczyć dach budynku, bowiem istniało niebezpieczeństwo, że on również może runąć.

Ratownicy ręcznie odgruzowują teren katastrofy w poszukiwaniu zaginionych osób. - Zlokalizowano już pierwszą osobę poszkodowaną i trwa akcja ratunkowa, by do niej dotrzeć i ją wydobyć. Na ten moment nie jest potwierdzone, że na miejscu katastrofy pracowała druga osoba – powiedział przed godz. 14 młodszy aspirant Wojciech Walens, rzecznik prasowy dolnośląskiej PSP.

Na miejscu działa wiele zastępów straży pożarnej, zarówno PSP, jak i OSP, a także grupy poszukiwawczo-ratownicze z Wałbrzycha i Stanisławowa. Na miejsce skierowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.