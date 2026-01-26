Agresywny kierowca BMW na S8 pod Wrocławiem stworzył zagrożenie, jadąc na zderzaku innego auta.

Mimo że poprzedzający kierowca jechał zgodnie z przepisami, kierowca BMW prowokował niebezpieczne sytuacje.

Internauci potępiają zachowanie, a sprawą zajęła się już policja, która otrzymała trzy zgłoszenia.

Sprawdź, jakie konsekwencje czekają kierowcę BMW i dlaczego jego zachowanie wywołało tak duże oburzenie.

Bulwersujące zachowanie na S8 pod Wrocławiem. Policja szuka kierowcy BMW

Tylko złośliwością można wytłumaczyć zachowanie kierowcy BMW na S8 pod Wrocławiem, który swoim zachowaniem mógł doprowadzić do poważnego wypadku. Z nagrania opublikowanego na kanale Stop Cham, które zarejestrowała kamera w aucie innego prowadzącego, wynika, że mężczyzna nie mógł po prostu znieść tego, że jedzie za innym autem. Choć poprzedzający kierowcę BMW mężczyzna jechał ok. 120 km/h, czyli zgodnie z przepisami, to wystarczyło, żeby negatywny bohater wideo podjął próbę sprowokowania tragedii.

- Droga S8 pod Wrocławiem. Jedziesz zgodnie z przepisami. Wyprzedzasz spokojnie ciężarówki. A na zderzaku siada Ci BMW. Spodziewaj się niespodziewanego - czytamy w opisie nagrania na kanale Stop Cham.

Suchej nitki na zachowaniu kierowcy BMW nie pozostawiają również internauci.

- To najgorsze przestępstwo na drodze, ten de*** nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, gdy dojdzie do wypadku na autostradzie, policja powinna odbierać za to uprawnienia na zawsze i karać bardzo wysokimi mandatami 🫵 Mam nadzieję, przesłał pan to nagranie na policję - pisze jeden z użytkowników.

Kolejny przyrównuje takie zachowanie kierowcy BMW do "próby zabójstwa. Jak informuje "Gazeta Wrocławska", sprawą zajęła się policja, która otrzymała w tej sprawie już trzy zgłoszenia.