Wrocław na podium zestawienia IMM. Warszawa i Kraków na czele

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Monitorowania Mediów za luty 2026 roku jednoznacznie potwierdza mocną pozycję stolicy Dolnego Śląska w polskiej przestrzeni informacyjnej. W ogólnym rankingu Wrocław uplasował się na trzeciej lokacie, gromadząc 1,42 miliarda punktów medialności. Wyższe pozycje zajęły odpowiednio Warszawa z wynikiem 5,09 miliarda punktów oraz Kraków, który osiągnął 2,19 miliarda punktów. Taki układ czołówki dokładnie pokrywa się z listą największych polskich metropolii pod kątem liczby ludności.

Pierwsze miejsce niezmiennie należy do Warszawy, co wynika głównie z funkcjonowania tam najważniejszych urzędów państwowych oraz organizacji wydarzeń o zasięgu krajowym. Kraków natomiast wywalczył drugą pozycję przede wszystkim dzięki licznym doniesieniom na temat realizowanych w mieście inwestycji transportowych.

Wrocław wygrywa w internecie. Łódź i Warszawa daleko w tyle

Pomimo trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej, istnieje kategoria, w której stolica Dolnego Śląska całkowicie zdominowała konkurencję. Autorzy raportu Instytutu Monitorowania Mediów zwracają uwagę na ten fakt.

"Mimo iż to stolica Polski pozostaje liderem medialności, najbardziej zaangażowaną społeczność wokół swojej marki w social mediach zbudował Wrocław".

Wrocławski samorząd wykazał się największą aktywnością na swoich oficjalnych profilach w internecie. Władze miasta zamieściły w sieci blisko 850 materiałów wideo oraz wpisów, co zagwarantowało im największe zaangażowanie użytkowników ze wszystkich ośrodków w kraju. Stolica Dolnego Śląska zebrała imponujące 381,1 tysiąca udostępnień, komentarzy i reakcji. Dla zestawienia, znajdująca się na drugim miejscu Łódź osiągnęła wynik 357,6 tysiąca, natomiast Warszawa zgromadziła 205,3 tysiąca interakcji.

Największe zainteresowanie odbiorców w skali całego kraju wzbudziło wideo udostępnione na profilu Wroclaw.pl w serwisie TikTok. Najpopularniejszy materiał w Polsce opowiadał o działaniach miejskich służb podczas fali silnych mrozów, których celem było zabezpieczenie osób zmagających się z bezdomnością.

IMM ocenia siłę mediów społecznościowych

Rosnącą rolę internetowych kanałów komunikacji zauważa wiceprezes Instytutu Monitorowania Mediów, Sebastian Bykowski. Ekspert podkreśla, że odpowiednio zaplanowane działania w social mediach dają samorządom realne korzyści.

- W IMM obserwujemy, że coraz większe znaczenie w budowaniu medialności miast, poza publikacjami w wysokozasięgowych mediach, zyskują własne kanały komunikacji. Aktywność w mediach społecznościowych pozwala samorządom nie tylko informować o działaniach, ale też bezpośrednio angażować mieszkańców i budować społeczność online. Przykład Wrocławia czy Łodzi pokazuje, że przemyślana i konsekwentna obecność w social mediach może przełożyć się na wysoki poziom widoczności w obszarze Interactive oraz budować pozytywne skojarzenia z regionem

Taką opinię przekazał wiceprezes IMM.

Wartość finansowa ekspozycji. Kraków i Warszawa przed Wrocławiem

Specjaliści z Instytutu Monitorowania Mediów wyliczyli także finansowy ekwiwalent obecności poszczególnych miast w mediach. W lutym informacje dotyczące Wrocławia wygenerowały wartość na poziomie 740 milionów złotych. Lepsze wyniki odnotowały jedynie Kraków z kwotą 1,08 miliarda złotych oraz Warszawa, która osiągnęła 2,57 miliarda złotych.

Analitycy zwracają uwagę, że współczesna komunikacja wykracza daleko poza zwykłe przekazywanie wiadomości.

- Badanie medialności marki nie ogranicza się więc do sprawdzania liczby czy zasięgu publikacji. Powinno stanowić rodzaj radaru społecznego, który wskazuje, jakie tematy aktualnie poruszają mieszkańców. Z perspektywy zarządzania miastem ma to coraz większe znaczenie, bo komunikacja przestaje być jedynie informowaniem, a staje się sposobem rozumienia społecznych nastrojów, oczekiwań i reakcji w czasie rzeczywistym

Taki wniosek płynie z oficjalnego komunikatu Instytutu Monitorowania Mediów.