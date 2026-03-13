Najlepsze śniadania we Wrocławiu - TOP 10 wrocławskich śniadaniowni

Najlepsze śniadania we Wrocławiu - LISTA
Wrocław, miasto pełne życia i studentów, a także turystów i mieszkańców ceniących sobie dobry początek dnia, obfituje w miejsca, gdzie można zjeść wyśmienite śniadanie. Niezależnie od tego, czy szukasz idealnego miejsca na spokojny poranek z kawą, rodzinne spotkanie przy stole pełnym smakołyków, czy szybkiego, ale sycącego posiłku przed pracą, z pewnością nurtuje Cię pytanie: gdzie zjeść najlepsze śniadania we Wrocławiu? Od klasycznych jajecznic, przez wykwintne śniadania kontynentalne, po oryginalne połączenia smaków – stolica Dolnego Śląska ma wiele do zaoferowania. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 śniadaniowni, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia.
- Jolie - Brasserie Cafe
- Adres: Kurzy Targ 2, 50-121 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Świetna śniadaniownia, od propozycji podania po same potrawy. Z pewnością najlepsze pancake na słono jakie jadłem. Ceny przystępne a obsługa profesjonalna"
- Yerba Cafe
- Adres: Księcia Witolda 21, 50-202 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Cudowne miejsce, tworzone przez cudownych ludzi! Yerbacafe to klimat, do którego chce się wracać, my wracaliśmy codziennie, przez cały pobyt we Wrocławiu. Ciepła atmosfera, uśmiech od progu i spokój, który czuć w powietrzu. Najpyszniejsze śniadania we Wrocławiu, bardzo sycące! i do tego naprawdę świetna kawa Ogromny plus za babyccino dla mojego dwulatka a jego ulubiona Pani kelnerka sprawia, że każda wizyta była jeszcze milsza! Naleśniki na słono z szarpaną wieprzowiną będą mi się śniły po nocach… Wszystko świeże i pięknie podane! Miejsce idealne na spokojny poranek, rodzinne śniadanie i kawę bez pośpiechu. Zdecydowanie nasze must-return"
- Gniazdo
- Adres: Świdnicka 36, 50-068 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Cudownie zróżnicowany i pyszny Talerz Gniazdo, lokalne sery, dobrze doprawione parfait warzywne, świeże pieczywo i wyjątkowa zielona sałatka, inna niż wszystkie - z groszkiem i kiełkami. Obsługa bardzo miła, sympatyczna, chętnie doradzi niezdecydowanym. Super zimowe herbatki ze świeżą żurawiną. Duży wybór ciast i deserów przy kasie. Każdy znajdzie coś dla siebie - Banoffee, Blondie z maliną, Baskijski z matchą, Red Velvet, i wyjątkowe, gniazdowe, smakowe, owocowe jajka Można również zakupić przypinki. Bardzo dobra lokalizacja, blisko rynku. Lokal powiększył swoją powierzchnię więc jest łatwiej się do niego dostać w godzinach szczytu."
- Gran Gusto
- Adres: Ofiar Oświęcimskich 17, 50-438 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Gorąco polecam to miejsce ze względu na smak i autentyczność! Wszystko przepyszne, świeże i z oryginalnych produktów. Nie tylko dla fanów arabskich smaków, choć jeśli je lubisz to jedno z niewielu miejsc gdzie zostały dobrze odtworzone. Na mapie wrocławskich śniadaniowni pozycja obowiązkowa"
- Giselle Cafe Bistro
- Adres: Szewska 27, 50-139 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Przemiła obsługa i duże pyszne porcje jedzenia. Często w niedzielę wybieram się na śniadanie z mamą; rezerwacja przebiega bezproblemowo, Panie są przemiłe. Ceny są przystępne jak na centrum Wrocławia i wielkość porcji, zdecydowanie polecam!"
- Atelier Cafe
- Adres: plac Uniwersytecki 9, 50-137 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W poniedziałek 10 listopada odwiedziliśmy z żoną Atelier. Obsługa bardzo miła, pomocna. Rady i podpowiedzi trafione. Mój omlet niczym specjalnym się nie wyróżniał, ale pancake z łososiem mojej żony był absolutnie genialny. Również kawy były super. Jestem pewien, że podczas kolejnej wizyty we Wrocławiu zajrzymy ponownie."
- Frajda - śniadanie | wino | uciecha
- Adres: Sukiennice 1/2, 50-107 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Objawienie podczas ostatniego pobytu we Wrocławiu. Jedno z najlepszych moim zdaniem miejsc na śniadanie. Przepyszne naprawdę przepyszne jedzenie + jakieś śmieszne dodatki typu konfitura z kiszonej kapusty, która wbrew pozorom okazała się Pyszna. Dobry chleb w Chleboteki. Przemiła obsługa i do tego ładna Styl prosty, bardzo cosy, klimatyczny, super atmosfera. I ten piękny zapach kawy, siedziałam blisko baru i tylko się nim napawałam Bardzo szybko wszystko nam podano. Duży wybór fajnych napojów, wzięłam czai latte i było przepyszne, kuzynka - napar imbirowy i też cool. Jedyny mały minus: za wszystkie dodatki, nawet ketchup czy musztardę trzeba płacić, jakoś mi się to nie podoba i kojarzy mi się z opłatą dodatkową za klimatyzację Mówię tu o sosach, oczywiście za dodatkową kiełbaskę jest to zrozumiałe. W każdym razie bardzo polecam, napewno wrócę, było wspaniale."
- Jolie - Brasserie Cafe
- Adres: Plac Solny 6, 50-062 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zjadłam tutaj sobotnie śniadanie tuż po otwarciu lokalu i było bardzo smacznie i miło. Croissant był idealnie wypieczony i nadziany. Kawa aromatyczna, a zamówione jajka po benedyktyńsku na pysznym pieczywie i z bardzo dużą porcją łososia. To śniadanie było bardzo pożywne. W karcie jest bardzo dużo pozycji więc każdy znajdzie coś dla siebie, a każda z nich wygląda pysznie."
- Organic - Brunch & Matcha
- Adres: Ofiar Oświęcimskich 36, 50-069 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo potrzebne miejsce we Wrocławiu. Śniadania w tej formie nie są nowością, ale z pewnością na zauważenie zasługuje wspaniała jakość produktów, którą czuć od razu, ładne podanie dań, dobra kompozycja smakowa. To co mnie bardzo cieszy to wyliczone makro każdego posiłku, podane alergeny. Karta przejrzysta, czytelna i spójna. Duża oferta rytualnego kakao, smaczna kawa, woda dla gości, brak problemów z dzieleniem rachunku. Wystrój nowoczesny, przyjemny, nienachalny, można poczuć się na luzie, bardzo dużo dziennego światła w lokalu, co sprzyja śniadaniom. Miejsce bardzo na plus, z pewnością wrócę."
- Folgujemy bistro & kawiarnia specialty
- Adres: Kniaziewicza 16, 50-455 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Na te śniadania warto było czekać pół godziny w kolejce do lokalu! Przy okazji muszę pochwalić panią z obsługi za to, że wyszła do czekających na zewnątrz osób i poczestowala je pyszną, gorącą zimową herbatą. Tak więc, śniadania i kawa są pięknie podane i przepyszne - nieoczywiste połączenia smaków, dużo możliwości dodania róznych składników oraz ich wymiany a wersję keto! Polecam z calego serca."