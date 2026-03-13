Szybki quiz nie tylko dla fanów muzyki. Czyj to album? Kult, Lady Pank, Budka Suflera Pytanie 1 z 12 "Ostateczny krach systemu korporacji" z 1998 roku to album zespołu: Kult Lady Pank Budka Suflera Następne pytanie

Kult, Lady Pank i Budka Suflera. Legendy polskiej muzyki

Kazik Staszewski, Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko, Janusz Panasewicz, Jan Borysewicz i inni - Kult, Lady Pank oraz Budka Suflera zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej muzyki. Wyjątkowe koncerty, przełomowe albumy, hymny pokoleń - można by tak długo wymieniać. Wielu Polaków na pamięć zna "Polskę", "Stację Warszawa", czy "Takie tango". A czy nasi czytelnicy pamiętają płyty tych trzech zespołów? Pytamy m.in. o:

"Ostateczny krach systemu korporacji"

"Bal wszystkich świętych"

"Drop Everything"

"Spokojnie"

W każdym pytaniu pojawiają się te same zespoły. Zadaniem jest przyporządkowanie ich do wskazanego albumu! Pytań jest 12, a już 10 zdobytych punktów będzie powodem do zadowolenia.

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" przygotowuje trzy stałe quizy - z geografii, ortografii, wiedzy ogólnej (czwartek, sobota, poniedziałek). Pozostałe dni to już efekt wyobraźni naszych redaktorów. Tym razem wybieramy się w muzyczną podróż po historii Kultu, Lady Pank i Budki Suflera. Zapraszamy do zabawy i życzymy samych poprawnych odpowiedzi!