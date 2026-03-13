Do szokującego odkrycia doszło w miejscowości Wierzchowice (woj. dolnośląskie). W starej, niszczejącej kapliczce na terenie cmentarza natrafiono na zwłoki trzech psów. Informację o tym makabrycznym znalezisku przekazał Ośrodek Terapii dla Zwierząt Skrzywdzonych "Okiem Wilka", który natychmiast zaalarmował służby.

„Publikuję Wam zdjęcia psów, które ktoś porzucił w starej kapliczce cmentarnej w Wierzchowicach. Ciała tych zwierząt zostały wczoraj ujawnione, dziś zabezpieczone przez policję trafiły na sekcje zwłok aby określić przyczynę zgonu”

- poinformował ośrodek w mediach społecznościowych.

"Czekamy na wyniki sekcji"

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci zwierząt. Śledczy muszą ustalić, czy zwierzęta zginęły śmiercią naturalną (np. w wyniku choroby), czy padły ofiarą przestępstwa. W rozmowie z naszą redakcją Katarzyna Hirszfeld-Odrowska z Ośrodka "Okiem Wilka" potwierdza, że działania służb są w toku.

- Czekamy na wyniki sekcji zwłok zwierząt, wówczas dowiemy się jaka była przyczyna śmierci. Od tego będzie zależeć dalsze postępowanie

- mówi Katarzyna Hirszfeld-Odrowska.

Wyniki tych kluczowych badań mają być znane w ciągu najbliższego tygodnia. Na ten moment nie można wykluczyć żadnej hipotezy - od celowego otrucia po bezduszne pozbycie się ciał psów, które padły z innych przyczyn.

Po nagłośnieniu sprawy zgłosiło się już kilka osób, które wskazały potencjalnych właścicieli psów. Informacje te są obecnie sprawdzane.

Z ośrodkiem skontaktowała się także jedna z organizacji zajmujących się zwierzętami. Według jej przedstawicieli istnieje możliwość, że zwierzęta mogły pochodzić z innej fundacji i zostać porzucone. Ten wątek również będzie weryfikowany.

Apel do mieszkańców. Czy rozpoznajesz te psy?

Aktywiści i policja apelują do mieszkańców regionu o pomoc w identyfikacji czworonogów. Każda informacja może być na wagę złota.

Jeżeli ktoś rozpoznaje te psy - one są dość charakterystyczne, szczególnie mniejsza suczka – może ktoś kojarzy te zwierzęta, więc apelujemy aby się do nas zgłaszać

- wzywa Katarzyna Hirszfeld-Odrowska w rozmowie z Eską.

Jak podaje ośrodek w kapliczce znaleziono:

Małą suczkę z białą szyją wielkości do łydki

Średniego samca - w typie owczarka niemieckiego.

Białego psa - średniej wielkości.

Sprawę bada policja. Jeśli rozpoznajesz psy ze zdjęć lub masz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej tragicznej sytuacji, skontaktuj się z Ośrodkiem "Okiem Wilka" pod numerem tel. 604 757 177 lub mailowo: [email protected].