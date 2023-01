Rabunek w ZOO we Wrocławiu! Sprawca zabrał karmę, wszystko się nagrało. Nieoczekiwany finał

Groźny wypadek na autostradzie A4. We wtorek, 31 stycznia, około o godz. 7:30 doszło do dachowania busa osobowego. Do zdarzenia doszło na 70. km A4, w pobliżu węzła Chojnów, na trasie w kierunku Legnicy.

- Po przybyciu pierwszego zastępu straży pożarnej na miejsce zdarzenia, potwierdzono informacje o dachowaniu osobowego busa i 6 poszkodowanych – informują strażacy z OSP Zagrodno.

Na miejsce wezwano sześć zespołów ratownictwa medycznego, wszyscy ranni trafili do szpitali. Wcześniej – do czasu przyjazdu ratowników - pomocy udzielili im strażacy.

Utrudnienia związane z wypadkiem zakończyły się tuż po godz. 13.

Niestety, to nie jedyny tragiczny wypadek na autostradzie w tej okolicy w ostatnim czasie. W poniedziałek (30 stycznia) późnym wieczorem doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem trzech busów. Tragedia ta rozegrała się w miejscu oddalonym zaledwie trzy kilometry.