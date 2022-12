Korea Południowa: Tu rządzi pieniądz i pęd do doskonałości

Jeszcze do niedawna nikt w Europie nie kupował koreańskich rzeczy. Dziś w rękach Polaków i nie tylko są miliony urządzeń od Samsunga - od telefonów i komputerów, przez lodówki i zmywarki po pralki i suszarki. Filmy i telewizję oglądamy na telewizorach od LG, a ulice polskich miast przemierza coraz więcej Hyundaiów i Kii. Korea Południowa to jeden z najdynamiczniej rozwijających się krajów świata. Przez kilkadziesiąt lat zbudowała swoją niesamowitą potęgę i dała się poznać nie tylko w Azji i Europie, ale też na innych kontynentach. I wcale nie odbudowała się po wojnie koreańskiej, która zakończyła się w 1953 r. Bo przez wieki ten kraj był systematycznie niszczony, a los go nie oszczędzał. Był biedniejszy od Polski. Na początku XX w. w Seulu mieszkało 200 tys. mieszkańców, a jego infrastruktura pozostawiała wiele do życzenia. Plany rozwoju po wojnie były wprowadzane "żelazną ręką" i pozwoliły osiągnąć wielki sukces gospodarczy. Rządy dyktatorskie, mające na celu budowę silnych podstaw gospodarczych, przyniosły imponujący efekt - od 120 dolarów PKB per capita w latach 60. XX wieku do ponad 30 tys. dolarów PKB per capita dziś.

i Autor: Amadeusz Calik / Super Express Szósty najwyższy wieżowiec na świecie znajduje się w Seulu. Lotte World Tower ma 555 m

Na każdym kroku widać, że Koreą rządzi kultura konfucjańska i pieniądz. Społeczeństwo jest wysoce konkurencyjne i biznesowe, a podstawą są tzw. "czebole" czyli prywatne firmy. - Państwo zarządza, określa priorytety, a czebole realizują swoje zadania – przy czym wszystko to jest ze sobą skorelowane, państwo ma wspierać inicjatywy i role tę wypełnia. Czebole są w istocie gospodarczo i biznesowo potężne i one tez charakteryzują czy nadają kształt koreańskiemu modelowi gospodarczemu. Dwie sfery są dla każdej opcji nietykalne: biznes i obrona narodowa. W Korei nie ma miejsca na niszczenie inicjatyw gospodarczych poprzedniej ekipy – liczy się państwo i jego silna gospodarka - wylicza Piotr Ostaszewski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Korei Południowej, z którym spotkaliśmy się właśnie w Seulu.

i Autor: Amadeusz Calik / Super Express Aglomeracja Seulska to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów świata

Dziś w aglomeracji Seulskiej mieszka 25 mln mieszkańców. To połowa wszystkich mieszkańców Korei. Dzieci chodzą do szkół - państwowych, później prywatnych, odrabiają lekcje do późnej nocy. Czas w Korei musi być wykorzystany maksymalnie, na ile to możliwe.

Na sukces kraju pracują nie tylko Koreańczycy, ale też obywatele innych krajów. Jeszcze na lotnisku Incheon spotkaliśmy rzeszę pracowników z Bangladeszu. Zostali tu wysłani przez państwową agencję pośrednictwa pracy. Będą zarabiać nie tylko na siebie i swoje rodziny, ale także na biznesowy sukces całej Korei.

i Autor: Amadeusz Calik / Super Express Pracownicy z Bangladeszu na lotnisku w Seulu

Biznes wcale nie jest łatwy. "Dobry napitek to dobry instrument porozumienia"

Dolnośląscy przedsiębiorcy, którzy pojechali na misję gospodarczą w Seulu w ramach projektu Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, na własnej skórze przekonali się, że o biznes w tym kraju nie będzie łatwo. Społeczeństwo koreańskie jest bardzo zhierarchizowane i paternalistyczne, a koreańska kultura biznesowa uważana jest za seksistowską. Choć w ostatnich latach to mocno się zmienia i równość płci rośnie. Nadal jednak to mężczyźni dominują w koreańskim biznesie.

- W kulturze koreańskiej, a zatem i w biznesie nigdy nie mówi się „nie”. Biznes dla obcokrajowca nie znającego tutejszych zwyczajów i zasad to trudna, ale do pokonania, sztuka - mówi ambasador nadzwyczajny Piotr Ostaszewski.

i Autor: UMWD O realiach biznesu i życia w Korei Południowej opowiadał ambasador nadzwyczajny RP Piotr Ostaszewski

Podkreśla, że niezwykle ważne są negocjacje, na które trzeba być dobrze przygotowanym i mieć jasno wytyczony cel. Trzeba być też niezwykle cierpliwym. - Rozmowy z partnerami, których poznajemy bliżej mogą ciągnąć się w cały proces, zapraszanie na kolację, obiad – to ma duże znaczenie w nawiązywaniu osobistych kontaktów. Często spotkania te są zakrapiane, ale dobre jedzenie i dobry napitek to od wiek wieków był dobry instrument porozumień - wyjaśnia Piotr Ostaszewski.

i Autor: Amadeusz Calik / Super Express Ambasador Nadzwyczajny Rzeczpospolitej Polskiej w Korei Południowej Piotr Ostaszewski

Inwestycje w wojsko i atom. Dalej polskie mięso w Korei?

W ostatnich latach w Korei widać zdecydowany trend "propolski". Koreańczycy dostarczą Polakom m.in. sprzęt wojskowy. W przyszłym roku na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej trafią wyrzutnie Chunmoo, czyli koreański HIMARS. To niezwykle skuteczna artyleria rakietowa na współczesnym polu walki. Pod koniec października polski rząd podpisał list intencyjny z koreańskim koncernem KHNP w sprawie opracowania planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Miałaby ona powstać w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400.

- Energia nuklearna jest dla Polski priorytetem. Jak na razie podpisano z Koreą, a konkretnie KHNP list intencyjny. To bardzo dobry dla Polski kierunek. Mamy więc wesele, czas na małżeństwo - dobrze rokujące małżeństwo, bo dla nas to niezwykle istotny partner, razem stanowimy dobraną parę jak sądzę. Inicjatywa leży po naszej stronie, Polska ma strategię a Korea technologię - mówi "Super Expressowi" nadzwyczajny ambasador RP Piotr Ostaszewski.

i Autor: Amadeusz Calik / Super Express Na sklepowych półkach w Korei Południowej dostępne są już niektóre polskie produkty

Anna Łagodzińska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Seulu podkreśla, że przestrzeń do inwestycji jest bardzo duża.

- Na pewno przedsiębiorcy reprezentujący branżę spożywczą powinni próbować zawalczyć o koreański rynek. Mamy wiele w tej kwestii do zaoferowania Koreańczykom, chociażby doskonałe produkty mleczarskie, czy różnego rodzaju przekąski. Wiele na to wskazuje, że już niedługo będziemy mogli także eksportować do Korei nasze mięso - mówiła w trakcie spotkania z dziennikarzami Anna Łagodzińska z PAIH.

Chcą podbić półwysep winem, serami i technologiami. Dolnośląscy przedsiębiorcy na misji

Nadzieje z rozwojem i eksportem towarów i technologii wiążą przedsiębiorcy z Dolnego Śląska. Tomasz Pilawka, właściciel winnicy 55-100 z Rzepotowic przyznaje, że każda zagraniczna sprzedaż, pozwala wzmacniać markę. Lokalny trunek z dolnośląskiej winnicy można kupić już m.in. w Berlinie i Luksemburgu. Teraz czas na Seul? - Przede wszystkim widzimy, że rynek koreański sam nie produkuje wina, głównie z przyczyn klimatycznych. Dlatego dla nas jest to istotny rynek, chcielibyśmy tutaj wejść. Tym bardziej, że marka, którą zbudowaliśmy idealnie się w niego wpisuje. Na początku chcielibyśmy sprzedawać tutaj od 500 do 1000 butelek - mówi Tomasz Pilawka.

i Autor: UMWD Przedsiębiorcy na misji gospodarczej w Seulu - od lewej: Dorian Zięba z Winnicy 55-100, Anna Piątek z Neurosys i Antoni Kozelski z VSTORM

Misja w Republice Korei była zwieńczeniem programu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". To cykl misji i wydarzeń realizowanych przez Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy pojechali do Seulu w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i nawiązaniu międzynarodowej współpracy na Półwyspie Koreańskim. Wcześniej delegacje odwiedziły m.in. Tokio, Miami czy Dubaj.

- Ożywienie w kontaktach gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Koreą jest w ostatnim czasie szczególnie intensywne, dotyczy to także naszego regionu. W ramach projektu Going Global kilkanaście dolnośląskich przedsiębiorstw w Seulu stara się o nowych kontrahentów, a my jako samorząd również podejmujemy konkretne działania, czego dowodem jest właśnie podpisany list intencyjny w sprawie ewentualnych dostaw sprzętu medycznego - wymieniał Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. O kontrakcie, który pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnozowania chorób serca pisaliśmy tutaj.

i Autor: UMWD Spotkanie delegacji z Dolnego Śląska z prezesem KOIMA

Projekt Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.