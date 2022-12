Wygląda jak plaster, działa cuda. Holter z Korei wkrótce trafi na Dolny Śląsk

- Takich urządzeń w Polsce jeszcze nie ma - przyznaje wprost Marcin Lerner, wiceprezes Dolmedu. Mowa o długoterminowych holterach EKG, które mogą zrewolucjonizować wykrywanie i diagnozowanie chorób serca. W przeciwieństwie do tradycyjnych holterów, te wyprodukowane przez koreańską firmę ATsens, są niewielkich rozmiarów. Za pomocą specjalnie naklejanej elektrody, montuje się je nieinwazyjnie w górnej części klatki piersiowej. Nie wymagają ładowania, są wodoodporne i pozbawione okablowania, które często odłączało się, np. w trakcie snu, zaburzając prawidłowy pomiar. Mikrourządzenie przykleja się do ciała jak zwykły plaster.

i Autor: UMWD Mały holter AT-Patch i prezes koreańskiej firmy ATsens Jong Ook Jeong

- AT-Patch to tak zwany "event holter" umożliwiający pacjentm identyfikację momentów, w których doznają gorszego samopoczucia. Za pomocą przycisku zlokalizowanego w centralnej części jest w stanie umożliwić precyzyjne odczytanie kluczowych parametrów pomiaru z momentu zdarzenia - wyjaśnia Marcin Lerner. Monitoring pacjenta prowadzony jest przez dwa tygodnie. Z pomiarów za pomocą sztucznej inteligencji generowany jest raport podsumowujący, a lekarz ma dostęp do zapisu EKG z 14 dni.

List intencyjny w sprawie zakupu 50 takich urządzeń podpisano w obecności ambasadora Piotra Ostaszewskiego w środę, 23 listopada w polskiej ambasadzie w Seulu.

i Autor: UMWD Przedstawiciele UMDW z prezesem koreańskiej firmy ATsens Jong Ook Jeong

- Mamy około 18 rodzajów arytmii serca. Szczególnie trzy mają wpływ na pogarszanie się stanu zdrowia pacjentów. Dzięki holterowi jesteśmy w stanie je precyzyjnie kontrolować. Urządzenie jest małoinwazyjne, można w nim wziąć prysznic, nie utrudnia codziennego funkcjonowania - mówi nam Jong Ook Jeong, prezes firmy ATsens.

Misja gospodarcza w Seulu. Dolnośląscy przedsiębiorcy chcą robić biznes w Korei

Korea Południowa to już ostatnia destynacja w ramach programu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". To cykl misji i wydarzeń realizowanych przez Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tym razem 12 mikro, małych i średnich przedsiębiorców pojechało do Seulu w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i nawiązaniu międzynarodowej współpracy na Półwyspie Koreańskim. Wcześniej delegacje odwiedziły m.in. Tokio, Miami czy Dubaj.

W ramach wyjazdu odbywają się liczne spotkania, m.in. z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Koreańskim Stowarzyszeniem Importerów KOIMA czy przedstawicielami firm z kilku branż. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

i Autor: Amadeusz Calik / Super Express Ambasada RP w Seulu