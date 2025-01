Byli parą, zginęli od strzałów w głowę. Prokuratura zdradza szczegóły

Pierwszy blok z dwupoziomowymi mieszkaniami w Polsce powstał we Wrocławiu. To PRL-owski unikat!

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 31 grudnia, w Lubinie. Po godzinie 15 jedna z mieszkanek dokonała makabrycznego odkrycia – w mieszkaniu w bloku przy ulicy Sokolej znalazła ciała dwóch mężczyzn z ranami postrzałowymi głowy. - Zwłoki ujawniła kuzynka jednego z z mężczyzn zaniepokojona tym, że od dnia poprzedniego nie odpowiadał on na wysyłane do niego wiadomości – informuje Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Znalezieni mężczyźni to 28-letni Paweł G. oraz 29-letni Konrad W. - Mężczyźni zamieszkiwali od kilku miesięcy razem jako para, pracowali, mieli dobra opinię wśród sąsiadów – dodaje rzeczniczka prokuratury.

Trwa intensywne śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii. Lubińska prokuratura prowadzi je w kierunku zabójstwa, choć na obecnym etapie postępowania przyjmowane są jednak różne hipotezy przebiegu zdarzenia.

Wiadomo że u obu mężczyzn ujawniono po jednej ranie postrzałowej głowy. - Paweł G., główny użytkownik mieszkania, był pasjonatem strzelectwa. Miał pozwolenie na klika sztuk broni palnej. Broń tę, jak też amunicję, zabezpieczono w trakcie oględzin mieszkania – przyznaje prokurator Liliana Łukasiewicz.

Drzwi do mieszkania nie były zamknięte od środka, bo – jak ustalono – mężczyźni nie mieli takiego zwyczaju. W lokalu natomiast panował prządek, nie było śladów walki czy plądrowania.

Ważne odpowiedzi na temat tego, co stało się w ostatnim dnia roku, powinna dać sekcja zwłok z udziałem biegłego z zakresu balistyki. Odbędzie się ona 9 stycznia br. w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.