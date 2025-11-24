40-latek z Lubania usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia po awanturze w bloku.

Lubań. 40-latek, który próbował podpalić sąsiadów, w rękach policji

Zarzuty kierowania gróźb karalnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia usłyszał 40-latek z Lubania. Przed kilkoma dniami wszczął awanturę w jednym z bloków na terenie miasta, która skończyła się interwencją kilku patroli policji i straży pożarnej.

- Według ustaleń policjantów podejrzany miał najpierw grozić swoim sąsiadom pozbawieniem życia. Następnie, chcąc potwierdzić swoje słowa czynami, rozlał benzynę pod drzwiami ich mieszkania. Wobec kolejnych osób posunął się jeszcze dalej – oblał łatwopalną cieczą ich pojazd, jednocześnie ponawiając groźby, tym razem trzymając w ręku siekierę - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu.

40-latek zabarykadował się następnie w swoim mieszkaniu, grożąc podpaleniem całego budynku. Policjanci, przy użyciu specjalistycznych narzędzi, siłowo otworzyli drzwi do lokum. W środku zastali agresywnego mężczyznę, a przy nim kanister wypełniony benzyną. Natomiast nie było tam żadnych osób postronnych, jak twierdził wcześniej podejrzewany.

W mieszkaniu panował spory bałagan, a po sprawdzeniu pomieszczeń i przeszukaniu zatrzymanego okazało się, że posiada on przy sobie narkotyki. Według testera była to metamfetamina, którą zabezpieczono do sprawy. Policjanci będą sprawdzać, czy mężczyzna działał pod jej wpływem. 40-latek został tymczasowo aresztowany, a za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat więzienia.