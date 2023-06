Chłopak zamordowanej Anastazji i jej matka wracają do Polski. Sprawą zajmie się znany adwokat

Zabójstwo Anastazji Rubińskiej

W Grecji trwa intensywne śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa Anastazji Rubińskiej z Wrocławia na wyspie Kos. W sprawie byli przesłuchiwaniu również Michał, chłopak zamordowanej, oraz jej matka, która udała się na wyspę po zaginięciu córki.

28-letni partner zamordowanej kobiety w poniedziałek (19 czerwca) zeznawał przez kilka godzin. Chodziło o telefony i wiadomości SMS pomiędzy nim i Anastazją, które śledczy odkryli po analizie odnalezionego telefonu komórkowego Polki. Nie było on o nic podejrzany, ale policja chciała uzyskać dodatkowe wyjaśnienia na temat tego, co się działo feralnej nocy. W charakterze świadka zeznawała również pani Natalia, matka Anastazji, która udała się na wyspę po zaginięciu córki.

Matka i chłopak Anastazji wracają do Polski

Teraz oboje mogą wrócić już do Polski. - Dziś zakończyliśmy działania na terenie greckiej wyspy. Nasz zespół, a także mama Anastazji wraz z partnerem zaginionej dziewczyny, wracamy już do Polski – mówi nam Dawid Burzacki z Dziennika Śledczego.

Matka Anastazji ustanowiła pełnomocnictwo do reprezentacji w jednej z greckich kancelarii. - Na terenie Polski rodzinę będzie reprezentował mecenas Jarosław Kowalewski przy współpracy z wrocławskim adwokatem. Adwokat Kowalewski to doświadczony adwokat, który w Polsce reprezentuje między innymi matkę zaginionej Iwony Wieczorek – tłumaczy Dawid Burzacki, dodając, że wszystkie działania realizowane w związku z zaginięciem Anastazji prowadzone były przez DŚ bez wynagrodzenia.

Na miejscu działała również detektyw Ewelina Tomaszek z Wrocławia. - To była jedna z trudniejszych spraw, która przyjęliśmy do prowadzenia, a koncesjonowaną agencję detektywistyczną prowadzimy blisko 10 lat. Po kilku dniach działań na terenie Kos wracamy do Polski. To polska, lokalna społeczność wspierała nas i rodzinę w działaniach, które prowadziliśmy na terenie greckiej wyspy. Na szczegółowe podziękowania przyjdzie jeszcze czas – mówi nam.

Jak dodaje, to jednak nie koniec zlecenia. - W Polsce będziemy kontynuować prowadzenie sprawy. Zapewniliśmy ciągłość w obsłudze prawnej, do sprawy zostali umocowani najlepsi prawnicy z Kos i Polski. W najbliższych dniach, już jako strona postępowania złożymy odpowiednie wnioski procesowe. Będziemy domagać się najwyższej kary dla sprawcy lub sprawców. Ja również jestem matką, wiem co przeżywa pani Natalia, matka Anastazji - tłumaczy Ewelina Tomaszek.

Przypomnijmy, że Anastazja przebywała na wyspie Kos ze swoim chłopakiem Michałem od kilku tygodni. Pracowali w hotelu. W poniedziałek, 12 czerwca, dziewczyna miała wolny dzień, wtedy też zaginęła. Do niedzieli (18 czerwca) trwały poszukiwania, które zakończyły się tragicznie. Tego dnia wieczorem znaleziono ciało wrocławianki, która została zamordowana w bestialski sposób. Głównym podejrzanym w sprawie jest 32-letni obywatel Bangladeszu.