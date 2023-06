Pochowamy naszą córeczkę we Wrocławiu. Ojciec Anastazji nie może powstrzymać łez

Śmierć Anastazji Rubińskiej. Młoda kobieta spocznie na cmentarzu we Wrocławiu

Śmierć Anastazji Rubińskiej wstrząsnęła całą Polską. Młoda wrocławianka zginęła w tragicznych okolicznościach – została zamordowana, a głównym podejrzanym jest 32-letni obywatel Bangladeszu. Na zakończenie śledztwa będziemy musieli jeszcze jednak poczekać. Pogrążona w rozpaczy rodzina nie może pogodzić się ze stratą ukochanej córeczki i siostry. Niestety, najbliżsi muszą również myśleć o pogrzebie 27-latki, choć na razie nie wiadomo, kiedy ciało zamordowanej wróci do Polski.

Gdzie Anastazja zostanie pochowana? Pan Andrzej, ojciec zamordowanej kobiety, nie ma wątpliwości, że spocznie ona na cmentarzu we Wrocławiu. Mężczyzna nie może powstrzymać łez, gdy mówi o ostatniej drodze swojej córki. - Nie mamy teraz rodzinnego grobowca we Wrocławiu. Moi rodzice spoczywają osobno, na różnych nekropoliach. Pomyślałem, że trzeba to zmienić, że rodzina musi być razem zawsze. Dlatego, jeśli odejdziemy, to z żoną chcemy spocząć z naszą ukochaną córką w jej grobie – powiedział nam pan Andrzej. Dodał, że wybór konkretnego wrocławskiego cmentarza dopiero przed nimi.

"Nigdy nikomu nie wadziła, była uśmiechnięta, pełna energii"

Ojciec Anastazji przyznał, że wciąż trudno mówić mu o niej w czasie przeszłym... - Córka była dobrą, bardzo sympatyczną dziewczyną. Nigdy nikomu nie wadziła, była uśmiechnięta, pełna energii. Trudno mi sobie też wyobrazić, aby nagle rozum jej odjęło, żeby pójść gdzieś z nieznanymi mężczyznami. To coś bardzo dziwnego, policja musi to wyjaśnić – dodaje.

Na samą myśl, co spotkało Anastazję, nie kryje łez. - Jej ciało po znalezieniu było tak w strasznym stanie, że policja uznała, że nie może od razu pokazać go żonie. Bali się, że dostanie zawału serca. Widok musiał być przerażający – dodaje załamany.

Przypomnijmy, że Anastazja przebywała na wyspie Kos ze swoim chłopakiem Michałem. Pracowali w hotelu. W poniedziałek, 12 czerwca, dziewczyna miała wolny dzień, wtedy też zaginęła. Do niedzieli (18 czerwca) trwały poszukiwania, które zakończyły się tragicznie. Tego dnia wieczorem znaleziono ciało wrocławianki, która została zamordowana w bestialski sposób.