Chodził z bronią i rozglądał się po posesjach. Mieszkańcy byli przerażeni

Grzebiny. Młody mężczyzna chodził z bornią po wsi

Do zdarzenia doszło 13 maja, ale dopiero teraz policja o nim poinformowała, przy okazji publikując nagranie z zatrzymania 22-latka. Właśnie wtedy mieszkańcy Grzebin, wsi pod Legnicą, zaalarmowali policję o młodym mężczyźnie, który nie na żarty ich wystraszył.

- Jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyzna miał się przemieszczać drogą i rozglądać po pobliskich posesjach, a w ręku miał trzymać pistolet - mówi mł. asp. Tomasz Nowak z dolnośląskiej policji.

Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, dlatego do akcji skierowano policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy. Mundurowi natychmiast udali się w rejon, gdzie miał przebywać mężczyzna z bronią. Gdy na miejscu zauważyli opisywaną osobę, która rzeczywiście trzyma w ręku przedmiot przypominający pistolet, ruszyli do akcji.

- Szybkie działania policjantów doprowadziły do obezwładnienia 22-latka i odebrania mu broni. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości mężczyzny wskazało prawdopodobną przyczynę jego zachowania, gdyż urządzenie pomiarowe wskazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie – dodaje mł. asp. Tomasz Nowak.

Jak się okazało, mężczyzna miał broń, na którą nie jest wymagane pozwolenie. Był to pistolet-wiatrówka na napęd gazowy. Z wyglądu jest on jednak nie do rozróżnienia od broni na ostrą amunicję.

22-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu, gdzie mógł wytrzeźwieć bez siania postrachu wśród okolicznych mieszkańców.