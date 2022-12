Choinka na wrocławskim Rynku już w pełnym blasku. Jak Wam się podoba?

Wrocław. Choinka na wrocławskim Rynku

Po przerwie związanej z pandemią we wtorek, 6 grudnia, na wrocławski Rynek znów przybył Mikołaj z elfami. Zanim to nastąpiło, odbył się koncert zespołu KrzyKaśki. Mikołaj dotarł ok. 17.30 i wspólnie z orszakiem elfów rozdawał drobne upominki zgromadzonym mieszkańcom i turystom. Później wszyscy nauczyli się zaklęcia potrzebnego do rozświetlenia choinki, która w pełnym blasku „zapłonęła” o godz. 18.

Przypomnijmy, że wrocławska choinka ma 20 metrów wysokości. Znajduje się na niej 150 tysięcy drobnych światełek w technologii LED. Zawisły na niej różnokolorowe bombki, które mają od 10 do 30 centymetrów średnicy.