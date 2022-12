Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 - ceny

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu działa już dwa tygodnie i niezmiennie cieszy się wielką popularnością. Nie tylko zresztą w Polsce, bowiem nie brakuje u nas gości również zza granicy. Trudno się zresztą dziwić. Ostatnio wrocławski jarmark zajął 9. miejsce w światowym rankingu najlepszych jarmarków przygotowany przez brytyjski „Planet Cruise”.

Jarmark świąteczny we Wrocławiu to z pewnością magiczne miejsce, zwłaszcza po zmroku, gdy w pełnej, rozświetlonej krasie można podziwiać Bajkowy Lasek, Świąteczny Wiatrak, świąteczną karuzelę czy kolejkę górską.

Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocław – cennik

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to również wiele straganów i sklepików, gdzie można kupić przeróżne towary, nie tylko świąteczne, choć tych jest z pewnością najwięcej. Nie brakuje również miejsc, gdzie można coś zjeść lub napić się, ze słynnym już wrocławskim grzańcem w kubku-buciku na czele.

Niestety, zła informacja jest taka, że inflacja dotarła również na Bożonarodzeniowy Jarmark we Wrocławiu. Ceny niektórych towarów mogą szokować!

Jarmark we Wrocławiu. Po ile grzaniec?

Być na jarmarku we Wrocławiu i nie napić się grzańca? To wręcz niemożliwe! W tym roku zapłacimy za niego od 15 do 17 zł za 200 ml. Do ceny trzeba doliczyć również kaucję 20 zł za specjalny kubek-bucik (w sumie więc wychodzi 37 zł!). Oczywiście kaucję można odzyskać po oddaniu kubka, choć zapewne większość odwiedzających zachowa go na pamiątkę.

Gdy zgłodniejemy, można zjeść jeden z proponowanych przysmaków. Popularna pajda chleba ze smalcem kosztuje w tym roku 18 zł, a z dodatkowym ogórkiem kiszonym — 21 zł. Szaszłyk i golonka są po 42 zł, a kiełbasa z grilla po 25 zł. Można znaleźć również bigos (25 zł), czy karkówkę (35 zł).

Oczywiście stoisk, które oferują i pyszne przekąski, i słodycze, a także przeróżne artykuły, na jarmarku jest znacznie więcej. Najlepiej osobiście sprawdzić na co mamy ochotę. Oto ceny niektórych z nich. Więcej przykładów, wraz ze zdjęciami, znajdziecie w naszej galerii.

Churrosy - od 18 do 45 zł

Frytki - od 18 do 22 zł + 3 zł za sos

Gofry - od 15 do 28 zł

Kurtoszkołacz - od 18 do 20 zł

Makaronik XXL - 20 zł

Tarteletka - 20 zł

Bundz - 40 zł/kg

Bundz w ziołach - 45 zł/kg

Ser owczy - 75 zł/kg

Bombki od 25 do 98/szt.

Czapki - 59 zł

Szaliki - 60 zł

Łyżeczki z humorem - 38 zł/szt.

Słoik miodu - od 50 do 90 zł