Ciało 25-latka w Parku Zachodnim. Miał worek na głowie? Są wyniki sekcji zwłok!

Ciało 25-latka w Parku Zachodnim we Wrocławiu. Są wyniki sekcji zwłok

Jak doszło do śmierci 25-latka znalezionego w Parku Zachodnim we Wrocławiu? Służby ratownicze otrzymały zawiadomienie w tej sprawie w środę, 5 lipca, przed południem. Sprawa trafiła do prokuratury, która zarządziła zabezpieczenie ciała na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok. Jak nieoficjalnie informował RMF FM, mężczyzna został znaleziony z workiem na głowie i z przewodem słuchawkowym zaciśniętym wokół szyi, ale śledczy nie potwierdzają tych informacji. Są za to znane wyniki sekcji zwłok 25-latka. - Badanie odbyło się w minionym tygodniu i zgodnie z nim wstępnie wykluczyliśmy, by do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie - informuje Anna Placzek-Grzelak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. We wtorek, 11 lipca, mamy poznać inne dotychczasowe ustalenia śledczych w tej sprawie.

