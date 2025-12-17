Ciało wyłowione z Odry! Służby nie wykluczają udziału osób trzecich. Tajemnicza śmierć we Wrocławiu

Ciało mężczyzny w wieku 50-60 lat wyłowiono z Odry we Wrocławiu. O odkryciu poinformował służby ratownicze przypadkowy świadek, który we wtorek, 16 grudnia, spacerował wzdłuż zatoczki przy ul. Łużyckiej. Tożsamości denata nie udało się na razie ustalić, a służby nie wykluczają działania osób trzecich - więcej informacji w tej sprawie ma ujawnić sekcja zwłok, którą zleciła prokuratura.

Wrocław. Ciało mężczyzny wyłowione z Odry

Wrocław. Ciało nieznanego mężczyzny wyłowione z Odry

Organy ścigania z Wrocławia wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyłowione z Odry. We wtorek, 16 grudnia, ok. godz. 12 otrzymały w tej sprawie zgłoszenie od przypadkowego świadka.

- Zauważył on ciało dryfujące w wodzie na wysokości zatoczki przy ul. Łużyckiej - mówi w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Nadal nie udało się ustalić tożsamości denata, który ma ok. 50-60 lat. To nie wszystko, bo po wstępnych oględzinach ciała nie wykluczono również udziało osób trzecich w przyczynieniu się do jego śmierci.

- Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, której wyniki powinny również rozwiać wszelki wątpliwości w tej sprawie - dodaje Nicer.

