Seria tragicznych wypadków sparaliżowała autostradę A4 pod Wrocławiem, prowadząc do ofiar śmiertelnych i poważnych utrudnień.

W ciągu jednego dnia doszło do trzech oddzielnych zderzeń z udziałem samochodów ciężarowych, co skutkowało śmiercią dwóch kierowców.

Jakie były przyczyny tych tragicznych zdarzeń i jakie konsekwencje czekają kierowców oraz ruch na A4?

Seria wypadków na A4 pod Wrocławiem. Dwa ze skutkiem śmiertelnym

Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w serii wypadków na A4 pod Wrocławiem. Tragedię zapoczątkowało zdarzenie na 152. kilometrze trasy w kierunku Katowic, do którego doszło przed godz. 14 (galeria ze zdarzenia na otwarcie artykułu). Jak wstępnie informuje policja, w tył naczepy ciężarowego mercedesa, którego kierowca prawdopodobnie zatrzymał się z powodu dużego natężenia ruchu, uderzył prowadzący ciężarowe iveco.

- Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale na pomoc było za późno, bo 68-letni kierowca iveco zginął na miejscu - przekazał "Super Expressowi" kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Przed godz. 17, ale na 160. kilometrze A4, również w kierunku Katowic, zderzyły się natomiast trzy samochody ciężarowe (galeria poniżej).

- W tył naczepy ciężarowego mercedesa, który prawdopodobnie również stał w korku, uderzył kierujący ciężarowym manem - 43-latek zginął na miejscu. Na to wszystko najechał prowadzący trzecią ciężarówkę, ale nic poważnego mu się nie stało - kontynuuje Jabłoński.

Jeden z dwóch pozostałych poszkodowanych kierowców trafił ponadto do szpitala.

Jakby tego było mało, po godz. 20 zderzyły się dwa kolejne samochody ciężarowe (galeria poniżej). Jak informuje "Gazeta Wrocławska", do wypadku doszło na 140 km autostrady A4 (na wysokości miejscowości Sośnica), między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, a jeden z kierowców został wydobyty z kabiny i trafił z obrażeniami ciała do szpitala.