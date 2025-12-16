QUIZ. Przysłowia o zimie. Twoja babcia zdobędzie 10/10. A Ty?

Zimowe przysłowia. Sprawdź się w quizie!

Jeśli lubicie i znacie przysłowia, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Podaliśmy trzy warianty odpowiedzi do każdego pytania, ale tylko jedna z nich jest prawdziwa. Powodzenia!

QUIZ. Przysłowia o zimie. Za każde 10/10, zima skraca się o jeden dzień! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! "Gdy ciepło na Dominika, ... zima nas dotyka". Jakiego słowa brakuje? śnieżna krótka ostra Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.