QUIZ. Przysłowia o zimie. Twoja babcia zdobędzie 10/10. A Ty?

Sebastian Chrostowski
2025-12-16 5:00

Witajcie w naszym najnowszym quizie! Tym razem sprawdzimy, co wiecie o przysłowiach. W związku z nadejściem zimy, pytamy tylko o powiedzenia dotyczące tej pory roku. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że o przysłowiach wiecie chyba wszystko! Do dzieła!

Autor: Alicja/ Pixabay.com Zima - zdj. ilustracyjne.
Zimowe przysłowia. Sprawdź się w quizie!

Jeśli lubicie i znacie przysłowia, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki.

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Podaliśmy trzy warianty odpowiedzi do każdego pytania, ale tylko jedna z nich jest prawdziwa. Powodzenia!

Zaczynamy! "Gdy ciepło na Dominika, ... zima nas dotyka". Jakiego słowa brakuje?

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

