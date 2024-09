Ciało Anity znaleziono w lesie. Zrozpaczeni przyjaciele: "Byłaś pełna nadziei"

Powódź we Wrocławiu. Niszczycielski żywioł wdarł się do miasta bez litości! Minęło 27 lat

Tragiczny finał poszukiwań 49-letniej Anity z Bolesławca

Mieszkanka Bolesławca (woj. dolnośląskie) zaginęła w nocy z 6 na 7 września w Wolimierzu (pow. lubański). Anita D. wybrała się tam ze swoimi znajomymi, by bawić się na imprezie "Pożegnanie Lata". Około godz. 1:00 w nocy kobieta rozmawiała jeszcze z przyjaciółmi w trakcie zabawy. Ślad po 49-latce urwał się o godz. 3:00, gdy nagle ruszyła w nieznanym kierunku, zostawiając na miejscu imprezy swoje dokumenty oraz telefon. Według "Gazety Wrocławskiej", znajomi mieli widzieć, że kieruje się ona w stronę pola kukurydzy. Od tego czasu Anita z nikim się nie skontaktowała i nie wróciła do swojego domu. Rodzina natychmiast zgłosiła jej zaginięcie, a służby rozpoczęły poszukiwania, apelując o pomoc do każdego, kto mógł mieć jakiekolwiek informacje na temat tego, co stało się z 49-latką.

Ciało Anity D. znaleziono w kompleksie leśnym

Niestety, w środę spełnił się najczarniejszy scenariusz. Służby odnalazły ciało poszukiwanej Anity w kompleksie leśnym w okolicach Lubania, zaledwie kilkaset metrów od miejsca, gdzie była widziana ostatni raz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. W sprawie prowadzone jest jednak śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny śmierci 49-latki.

Anitę żegnają zrozpaczeni przyjaciele i rodzina

Po informacji o śmierci Anity w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy zdruzgotanych jej odejściem bliskich.

- Jeszcze kilkanaście dni wcześniej rozmawiałyśmy, byłaś taka pełna nadziei. Anita, nie tak miało być - napisała jedna ze znajomych 49-latki.

Rozrywający serce wpis zamieściła także siostra zmarłej kobiety.

- Moja siostra nie dała rady życiu… Kocham Cię. Tęsknię. Przepraszam - dodała w krótkich słowach.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

ZOBACZ TEŻ. Tajemniczy biały bus stoi za zaginięciem Jowity Zielińskiej?! Przerażające informacje. "Był widziany w dniu zniknięcia 30-latki". GALERIA:

Zaginięcie Roberta Wójtowicza | Pokój Zbrodni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.