Cudowne wieści z wrocławskiego ZOO. Na świat przyszedł słodki malec!

Wrocław. Sensacja w ZOO, malec skradł serca internautom

Dikdiki to jedne z najmniejszych antylop na świecie. Osiąga do 67 cm długości ciała i 4 kg masy przy wysokości do 40 cm. W środowisku naturalnym występuje na dwóch oddzielonych od siebie obszarach Afryki - we wschodniej części kontynentu od Somalii poprzez Tanzanię do Afryki Południowej oraz w Afryce Południowej – od północnej Namibii po południowo-zachodnią Angolę. Jedno z tych maleństw właśnie urodziło się we Wrocławiu. - Lepiej usiądźcie maluch dikdika urodzony w Afrykarium zwala z nóg. Na świat przyszedł przed kilkoma dniami, 1️ marca. Rodzicami są Nówka i Berti - napisali w mediach społecznościowych pracownicy ZOO.

Na razie nie wiadomo, czy maleństwo jest samcem czy samicą. - Płeć nie jest jeszcze znana. Damy Wam znać, jak tylko uda nam się ją ustalić, i poprosimy o pomoc w wyborze imienia. Tymczasem zapraszamy do odwiedzin! - czytamy w poście na Facebooku. Wpis doczekał się setek reakcji i komentarzy. Wszyscy chętni mogą już zobaczyć maluszka na wybiegu.