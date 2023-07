Tramwaje i autobusy na Nowy Dwór. Wrześniowe zmiany w komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Policja we Wrocławiu próbuje ustalić tożsamość Mroqu, tiktokera, który wrzuca na swój profil nagrania z szaleńczych rajdów ulicami miasta - informuje "Gazeta Wrocławska". To właśnie po jej publikacji sprawą zajęli mundurowi, jako że mężczyzna jest podejrzany o wielokrotne łamanie przepisów ruch drogowego, w tym powodowanie zagrożenia dla jego innych uczestników. Na jednym z nagrań, które Mroqu zaczął usuwać lub blokować po pojawieniu się powyższego tekstu, kierowca rusza spod świateł za mostem Grunwaldzkim i kieruje się prosto na pieszych, "przeganiając ich z pasów". Na filmach widać ponadto, jak mężczyzna porusza się ze znacznie większą prędkością niż inne pojazdy, które co chwila wyprzedza, zmieniając pas ruchu. Jedno z aut udaje mu się wyminąć, korzystając z zatoki dla autobusów. Na szczęście Mroqu nie zdążył usunąć wszystkich filmów.

- Udało nam się zabezpieczyć część nagrań dokumentujących zachowanie mężczyzny, dlatego prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia jego tożsamości i wyjaśnienia, czy mógł on dopuścić się popełnienia przestępstw lub wykroczeń drogowych - informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

