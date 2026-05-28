Deszczowa sobota we Wrocławiu. Pozostałe dni weekendu zapowiadają się inaczej

Pogoda we Wrocławiu: 29-31 maja

Nadchodzący weekend we Wrocławiu upłynie pod znakiem zmiennej aury, która przyniesie zarówno chmury i deszcz, jak i wyraźne ocieplenie. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska mogą spodziewać się, że pogoda będzie się zmieniać z dnia na dzień. Najważniejszą informacją jest prognozowany na sobotę deszcz, który wyraźnie oddzieli dwa suche dni weekendu – piątek i niedzielę.

Piątek, 29 maja, zapoczątkuje weekend spokojną, choć pochmurną pogodą. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów, co pozwoli na swobodne planowanie aktywności na zewnątrz. Temperatura w ciągu dnia osiągnie komfortowe 22 stopnie Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak najchłodniejsza w ten weekend, a termometry wskażą minimalnie około 8 stopni. Wiatr będzie bardzo łagodny, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota przyniesie deszcz i silniejszy wiatr

W sobotę pogoda we Wrocławiu ulegnie załamaniu. Synoptycy zapowiadają na ten dzień opady deszczu, które mogą wpłynąć na weekendowe plany. Choć temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie tylko nieznacznie niższa i wyniesie około 21 stopni, odczucie chłodu może potęgować silniejszy wiatr. Jego średnia prędkość wzrośnie do około 4 m/s, co będzie najwyższą wartością w ten weekend. Ciekawostką jest fakt, że noc z soboty na niedzielę będzie znacznie cieplejsza od poprzedniej – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie 13 stopni.

Niedziela z najwyższą temperaturą weekendu

Ostatni dzień weekendu, niedziela 31 maja, przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Deszczowe chmury ustąpią, a opady już nie wystąpią. To będzie najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą nawet 24 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, więc nie będzie to w pełni słoneczny dzień, ale pogoda będzie sprzyjać spędzaniu czasu na zewnątrz. Wiatr osłabnie w porównaniu do soboty, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 11 stopni.

Jak zaplanować weekend we Wrocławiu?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend dostosować do warunków. Bezdeszczowy, choć pochmurny piątek, a zwłaszcza ciepła i sucha niedziela to idealny czas na spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Wyższa temperatura w niedzielę zachęci do dłuższego przebywania na świeżym powietrzu. Z kolei deszczowa sobota to dobra okazja, by odwiedzić miejsca pod dachem – muzea, galerie czy kina. Może to być również dobry moment na spędzenie czasu w jednej z klimatycznych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather