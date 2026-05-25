To jezioro okrzyknięto "polskim Como". Malowniczy zakątek u stóp Gór Sowich

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-05-25 8:15

W sercu Dolnego Śląska, u stóp Gór Sowich, kryje się miejsce, które przyciąga turystów niczym magnes. Akwen zachwyca turkusową wodą i górskim otoczeniem, do złudzenia przypominając słynne włoskie jezioro. Ten niezwykły zakątek zyskuje coraz większą popularność.

Jezioro Bielawskie, czyli "polskie Como". Urokliwy zalew na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk od dawna kusi odwiedzających swoimi wyjątkowymi widokami i bogatą historią, jednak ostatnio na celowniku turystów znalazł się pewien konkretny zbiornik. Zyskał on miano "Polskiego Como", a mowa tu o Jeziorze Bielawskim. Mimo że jest to akwen sztuczny, jego fantastyczne ulokowanie oraz świetnie zorganizowana infrastruktura powodują, że goście często zestawiają go ze znanym włoskim odpowiednikiem.

Skojarzenia z alpejskim kurortem nie są bezpodstawne. Zbiornik otoczony jest przez przepiękne wzniesienia, co potęguje wrażenie przebywania w południowej Europie. W sezonie letnim miejsce to tętni życiem, a plażowicze korzystają z uroków słońca. Na tafli można dostrzec liczne rowery wodne i kajaki, podczas gdy poprowadzone wokół ścieżki stanowią idealną przestrzeń dla rowerzystów i spacerowiczów.

Polecany artykuł:

Już nie Bieszczady. Miłośnicy ciszy wybierają ten region

Góry Sowie dodają uroku polskiemu Como

Kluczowym walorem Jeziora Bielawskiego jest bez wątpienia jego lokalizacja. Majaczące w oddali Góry Sowie nadają całej okolicy niesamowity, nieco tajemniczy klimat. Dzięki temu górskiemu pejzażowi, fotografie stąd regularnie krążą w mediach społecznościowych, lądując w rankingach najatrakcyjniejszych zakątków kraju. Odwiedzający nie ukrywają, że lustro wody wpisane w górski krajobraz mocno przypomina im pocztówkowe widoki z północnej Italii. Fotografie tego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polskie Como" zachwyca [ZDJĘCIA]

Jezioro Bielawskie
Galeria zdjęć 9

Jak dojechać nad Jezioro Bielawskie? Będzie to jeszcze łatwiejsze

Rosnące zainteresowanie bielawskim akwenem to także efekt poprawy infrastruktury komunikacyjnej. Jak informuje serwis wiadomosci.radiozet.pl, już w połowie czerwca na odnowioną trasę Kolei Sowiogórskiej wyruszą pierwsze składy Kolei Dolnośląskich. Pociągi będą obsługiwać dwa nowo powstałe przystanki: Jezioro Bielawa oraz Jezioro Góry Sowie, co znacząco ułatwi turystom dotarcie w to magiczne miejsce.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poniżej 5/10 nie pokazuj się na mieście
Pytanie 1 z 10
Marlon Brando urodził się:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki