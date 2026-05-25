To jezioro okrzyknięto "polskim Como". Malowniczy zakątek u stóp Gór Sowich

Jezioro Bielawskie, czyli "polskie Como". Urokliwy zalew na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk od dawna kusi odwiedzających swoimi wyjątkowymi widokami i bogatą historią, jednak ostatnio na celowniku turystów znalazł się pewien konkretny zbiornik. Zyskał on miano "Polskiego Como", a mowa tu o Jeziorze Bielawskim. Mimo że jest to akwen sztuczny, jego fantastyczne ulokowanie oraz świetnie zorganizowana infrastruktura powodują, że goście często zestawiają go ze znanym włoskim odpowiednikiem.

Skojarzenia z alpejskim kurortem nie są bezpodstawne. Zbiornik otoczony jest przez przepiękne wzniesienia, co potęguje wrażenie przebywania w południowej Europie. W sezonie letnim miejsce to tętni życiem, a plażowicze korzystają z uroków słońca. Na tafli można dostrzec liczne rowery wodne i kajaki, podczas gdy poprowadzone wokół ścieżki stanowią idealną przestrzeń dla rowerzystów i spacerowiczów.

Góry Sowie dodają uroku polskiemu Como

Kluczowym walorem Jeziora Bielawskiego jest bez wątpienia jego lokalizacja. Majaczące w oddali Góry Sowie nadają całej okolicy niesamowity, nieco tajemniczy klimat. Dzięki temu górskiemu pejzażowi, fotografie stąd regularnie krążą w mediach społecznościowych, lądując w rankingach najatrakcyjniejszych zakątków kraju. Odwiedzający nie ukrywają, że lustro wody wpisane w górski krajobraz mocno przypomina im pocztówkowe widoki z północnej Italii. Fotografie tego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Jak dojechać nad Jezioro Bielawskie? Będzie to jeszcze łatwiejsze

Rosnące zainteresowanie bielawskim akwenem to także efekt poprawy infrastruktury komunikacyjnej. Jak informuje serwis wiadomosci.radiozet.pl, już w połowie czerwca na odnowioną trasę Kolei Sowiogórskiej wyruszą pierwsze składy Kolei Dolnośląskich. Pociągi będą obsługiwać dwa nowo powstałe przystanki: Jezioro Bielawa oraz Jezioro Góry Sowie, co znacząco ułatwi turystom dotarcie w to magiczne miejsce.