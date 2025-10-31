Dolnośląscy przedsiębiorcy podbili San Francisco! Nasze firmy bez kompleksów w Dolinie Krzemowej

Dolny Śląsk na najbardziej prestiżowych targach na świecie

TechCrunch Disrupt to jedno z najważniejszych i najbardziej wpływowych wydarzeń w globalnym świecie nowych technologii. Od lat przyciąga do San Francisco tysiące innowatorów, inwestorów, funduszy venture capital, liderów sektora technologicznego oraz najbardziej obiecujące startupy z całego świata. To tutaj rodzą się trendy, które później kształtują rynki i branże, a San Francisco jest dla takiego wydarzenia naturalnym miejscem - miasto i cała Dolina Dolina Krzemowa od dekad pozostają kolebką światowych innowacji. To właśnie tu narodziły się największe technologiczne legendy i najodważniejsze idee.

I to właśnie na tej imprezie Polacy pokazali, że nie mają się czego wstydzić - stoisko naszego kraju wyróżniało się na tle pozostałych, a to dzięki samorządowi Dolnego Śląska oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Dolny Śląsk postawił na aktywną promocję lokalnych przedsiębiorstw i budowanie wizerunku regionu jako europejskiego hubu technologicznego.

– Jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie nowych technologii na świecie. Jako Dolny Śląsk jesteśmy dumni, że wraz z naszymi dolnośląskimi przedsiębiorcami jesteśmy właśnie na tak ważnym wydarzeniu – mówi Natalia Gołąb - Członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie misji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego konsekwentnie zaznaczali, że obecność w San Francisco to nie tylko promowanie innowacyjności, ale również wsparcie dla małych i średnich firm w budowaniu globalnych kompetencji i ekspansji zagranicznej.

– Dla nas jest to niezwykle ważne, że właśnie w tym miejscu możemy wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska, jak i jest to również dla nas wyjątkowa promocja naszego regionu – dodaje wicemarszałek Gołąb.

Technologie z Dolnego Śląska na międzynarodowej arenie

Firmy uczestniczące w targach reprezentowały szerokie spektrum branż — od technologii AI i oprogramowania, przez rozwiązania przemysłowe i energetyczne, aż po produkty dla branży rolniczej i medycznej. Wicemarszałek województwa Jarosław Rabczenko zwraca uwagę na długoterminowy charakter tej aktywności.

Jarosław Rabczenko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Przede wszystkim jestem bardzo dumny, że właśnie tutaj, w sercu Doliny Krzemowej San Francisco możemy zaprezentować dorobek dolnośląskich przedsiębiorców. Nie tylko startupów, ale też firm, które mają już tą fazę zasięgu za sobą, które wzrastają, które szukają nowych rozwiązań, nowych rynków. Obecność na takich targach to z jednej strony szansa na przyjrzenie się temu, co oferuje współczesny świat, ale też realne kontakty gospodarcze, realne szukanie rynków zbytu, kontrahentów, łańcucha dostaw. Bardzo zależy mi na tym, aby przedsiębiorcy, którzy przyjechali z nami tutaj do San Francisco (…) znajdowali nowe inspiracje, nowe technologie, nowych kontrahentów.

Dolnośląskie firmy uczestniczące w programie podlegają mierzalnym kryteriom oceny - po powrocie składają raporty dotyczące potencjalnych kontraktów i nawiązanych kontaktów biznesowych.

– Każda firma, która bierze udział w targach musi wypełnić odpowiednią ankietę (…) o podpisanych kontraktach, o nawiązaniu jakichkolwiek współpracy z przedsiębiorcami czy inwestorami z tego rynku – wyjaśnia Piotr Kraczkowski, Radny Województwa Dolnośląskiego. Wyniki dotychczasowych misji potwierdzają skuteczność tej polityki. Wspomnienia z czasów pandemii pokazują, że takie inicjatywy mogą wręcz uratować biznes.

– Kiedy rozpoczęła się pandemia (…) firma z Dolnego Śląska podpisała z Chińczykami umowę. (…) Nie padła, a przeciwnie – przetrwała ten czas i dzisiaj płaci podatki dla Dolnego Śląska – dodaje Andrzej Kredkowski, Radny Województwa Dolnośląskiego.

Polskie startupy bez kompleksów

Uczestnicy TechCrunch Disrupt mieli okazję skonfrontować swoje projekty z globalną konkurencją. Efekt? Bardzo pozytywne wnioski.

– Jest masa firm startupowych z branży IT i powiem, że nasze 13 nie mają się czego wstydzić (…) mają w wielu momentach o wiele lepsze produkty niż tutaj są reprezentowane – ocenił radny Kraczkowski.

To jasno pokazuje, że Dolny Śląsk rozwija innowacje na światowym poziomie. W misji gospodarczej uczestniczyli przedstawiciele 13 firm:

INKsearch Sp. z o.o. Clever Equine Solutions Sp. z o.o. Bartosz Gonczarek BGBC Stellarity Sp. z o.o. Scala.ws ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. Publicon Services Sp. z o.o. Genuitek Software Sp. z o.o. SEMIQA Sp. z o.o. Equiqo Sp. z o.o. Green Energy Iwona Babińska SMART-DE Sp. z o.o. Blumilk Sp. z o.o.

Misja Dolnego Śląska w San Francisco to kolejny krok w kierunku budowania globalnej pozycji regionu. Władze województwa nie mają wątpliwości — świat należy do tych, którzy potrafią być obecni tam, gdzie rodzą się globalne trendy.

– Zależy nam na tym, aby robić bardzo mocny krok w kierunku ekspansji Dolnego Śląska na nowe rynki – podsumowuje wicemarszałek Natalia Gołąb.

San Francisco to światowa stolica technologii

San Francisco - światowa stolica technologii

San Francisco oraz sąsiadująca z nim Dolina Krzemowa od dekad pozostają globalnym epicentrum innowacji, przedsiębiorczości i rozwoju technologii. To właśnie tutaj narodziły się lub rozwinęły swoje skrzydła największe firmy świata, które na nowo definiują sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się. W samym sercu miasta swoją główną siedzibę Uber, który zrewolucjonizował rynek transportu i mobilności miejskiej. Tuż obok, w Dolinie Krzemowej, mieszczą się kampusy gigantów, takich jak Apple w Cupertino czy Google w Mountain View. Ten unikalny ekosystem technologiczny, łączący kapitał, talenty z całego świata oraz kulturę otwartości na innowacje i ryzyko, przyciąga zarówno globalnych liderów, jak i aspirujących przedsiębiorców. Obecność na tym rynku — nawet w formie misji gospodarczej czy udziału w wydarzeniach branżowych — stanowi niepowtarzalną szansę na nawiązanie strategicznych relacji, pozyskanie inwestorów oraz konfrontację własnych rozwiązań z najbardziej zaawansowanymi technologiami na świecie.

Misja odbywa się w ramach programu Going Global 4.0, zakładającego 28 misji gospodarczych na całym świecie i finansowanego w znacznej części ze środków unijnych. To kontynuacja jednego z pierwszych w kraju regionalnych programów internacjonalizacji przedsiębiorstw skierowanego do sektora dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Dolny Śląsk jako jeden z pierwszych wcielił w życie regionalną Dolnośląską Dyplomację Gospodarczą, która jest wieloelementowym programem wspierania regionalnej gospodarki i jej ekspansji na zagraniczne rynki. Program został opracowany w szerokiej konsultacji z dolnośląskimi przedsiębiorcami, na bazie ich potrzeb i oczekiwań.