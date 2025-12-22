Pluszaki i morze kwiatów na grobie Danusi. Rodzina, bliscy i koledzy ze szkoły pożegnali zamordowaną 11-latkę

Tragedia w Jeleniej Górze. 11-letnia Danusia znaleziona martwa z ranami kłutymi.

Podejrzana 12-latka została zatrzymana, a obie dziewczynki uczęszczały do tej samej szkoły.

Społeczność miasta jest wstrząśnięta i pogrążona w żałobie, a dyrektor szkoły wspomina Danusię jako wzorową uczennicę.

Prezydent miasta ogłosił dzień żałoby. Dowiedz się więcej o szczegółach tej wstrząsającej zbrodni.

Ciało 11-letniej Danusi z ranami zadanymi ostrym narzędziem znaleziono w poniedziałek (15 grudnia) przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała zarówno ofiara, jak i podejrzewana o zbrodnię 12-latka. Policjanci błyskawicznie zatrzymali starszą z dziewczynek. Wiadomo, że obie dziewczynki znały się z widzenia, ale nie były bliskimi koleżankami.

Ta niewyobrażalna tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Jeleniej Góry, którzy nie mogą uwierzyć, że doszło do tak przerażającej zbrodni. Śmierć Danusi przeżywają zarówno dorośli jak i rówieśnicy tragicznie zmarłej dziewczynki.

- Przykro jest strasznie. Ja całą noc nie spałam. Co chwilę się po prostu budziłam. Moje dziecko też bardzo przeżywało, musiałam z nią porozmawiać na ten temat - mówią mieszkańcy Jeleniej Góry.

Tuż po tragedii niektórzy rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała Danusia, obawiało się przywozić do placówki swoje dzieci. Inni jednak doszli do wniosku, że mimo tragizmu całej sytuacji, nie można popadać w panikę.

– Wspaniała, zdolna dziewczynka, osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce. Wzorowa uczennica, która brała udział w zajęciach wolontariatu szkolnego, wspierała innych uczniów. Angażowała się we wszelkiego rodzaju konkursy, zawody sportowe. Wszechstronnie uzdolniona, bardzo pogodna uczennica. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata - nie krył wzruszenia dyrektor SP 10 Paweł Domagała.

W miejscu, w którym doszło do tragedii, płoną znicze. Koleżanki i koledzy Danusi, ich rodzice i mieszkańcy Jeleniej Góry przychodzą oddać hołd tragicznie zmarłej dziewczynce.

Całe miasto po tragicznej śmierci Danusi pogrążyło się w żałobie. Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry, 20 grudnia ustanowił dniem żałoby na terenie miasta. Wiele imprez zaplanowanych na ten dzień przełożono lub odwołano.