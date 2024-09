Opuszczony szpital w Mokrzeszowie. Historie okolicznych mieszkańców przyprawiają o ciarki

Mokrzeszów to niewielka wieś w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku, która może pochwalić się wieloma ciekawymi miejscami. Najczęściej jednak odwiedzający kierują się do opuszczonego budynku z XIX wieku, który nazywany jest pałacem, szpitalem lub fabryką dzieci. Miłośnicy urbexu oraz badacze zjawisk paranormalnych twierdzą, że to jedna z niewielu tak ciekawych lokalizacji na terenie naszego kraju.

Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich w Mokrzeszowie to bez wątpienia perełka Śląska, którą się kocha lub nienawidzi. Okoliczni mieszkańcy należą raczej do tej drugiej grupy, bowiem to właśnie oni przez lata mieli słyszeć w pobliżu obiektu jęki oraz szlochy zarówno małych dzieci, jak i osób dorosłych. Jak to możliwe?

Tajemnicza historia szpitala przeraża. Czy obiekt jest nawiedzony?

Chcąc poznać źródło przerażających historii mieszkańców, należy cofnąć się do czasów sprzed I Wojny Światowej. Jeszcze przed wybuchem konfliktu obiekt powstał z inicjatywy dawnego właściciela miejscowości, który swe dobra zapisał w testamencie Zakonowi Kawalerów Maltańskich i zaznaczył tam, iż chce, by na miejscu docelowo powstał szpital oraz dom starców - owe życzenia po części zostały spełnione.

Podczas I Wojny Światowej faktycznie obiekt funkcjonował jako szpital, ale leczyli się tam głównie niemieccy piloci. Co ciekawe, z czasem na miejscu zaczęto prowadzić również sanatorium, lecz nie cieszyło się szczególnie dużą popularnością.

Najciekawszym jednak okresem funkcjonowania obiektu, ale zarazem najbardziej przerażającym jest moment tuż przed II wojną światową, a także w trakcie jej trwania. To właśnie wtedy mieściła się tam "Fabryka Dzieci" (Lebensborn). Miejsce to powstało z inicjatywy Reichsführera-SS Heinricha Himmlera, który chciał "odnowić" niemiecką krew. Placówki miały za zadanie stworzyć dobre warunki do hodowli "nordyckiej rasy nadludzi". W obiekcie rodziły się więc dzieci "czystej krwi aryjskiej" i to ponoć właśnie ich szloch ma być niekiedy słyszalny w miejscowości.

Działalność szpitala miała zakończyć się w 1945 roku, a następnie do 1982 roku w jego miejscu działała szkoła. Z czasem budynek przejął Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, a w 1995 roku trafił on w ręce bawarskiej rodziny, która miała w planach zmienić go w luksusowy hotel. To jednak nie doszło do skutku i w 2019 roku obiekt został wystawiony na sprzedaż. Jeśli jesteście ciekawi, jak opuszczony budynek przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.