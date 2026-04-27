Dolnośląskie Centrum Patomorfologii otwarte!

Co to znaczy patomorfologia?

Patomorfologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem chorób (głównie nowotworowych) na podstawie zmian w tkankach oraz komórkach. Specjaliści analizują próbki pobrane podczas biopsji lub operacji. Jednocześnie też oceniają, czy zmiana nowotworowa jest łagodna, czy złośliwa, a także:

określają z jakiego rodzaju komórek się wywodzi;

jak bardzo zaawansowana jest choroba;

jakie są czynniki, które mogą wpływać na przebieg i skuteczność leczenia.

Patomorfologia jest fundamentem onkologii, ponieważ to właśnie od jej wyniku zależy decyzja o sposobie leczenia pacjenta. Z kolei sam patomorfolog działa jak swego rodzaju detektyw, analizując materiał biologiczny bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nowe centrum patomorfologii we Wrocławiu

We Wrocławiu właśnie powstało Dolnośląskie Centrum Patomorfologii. Jest ono częścią grupy ALAB, a także kolejnym strategicznym krokiem w rozwoju tej sieci laboratoriów. DCP otwiera nowe możliwości w zakresie patomorfologii, diagnostyki onkologicznej i badań molekularnych.

Całe centrum tworzy zespół doświadczonych lekarzy patomorfologów oraz techników histopatologii. Znajdziemy tam nowoczesne, 400-metrowe laboratorium patomorfologiczne wyposażone w zaawansowany sprzęt oraz zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i ergonomii pracy.

Wdrożono tam również automatyzację procesów laboratoryjnych oraz system do cytologii płynnej. To rozwiązania, które pozwalają skrócić czas oczekiwania na wyniki i zwiększyć ich dokładność.

Jak możemy oddać do tej placówki próbki do badań?

- Przede wszystkim, jeśli coś nas niepokoi, w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza w przychodni, szpitalu czy gabinecie prywatnym. Wówczas lekarz zdecyduje czy potrzebne jest wykonanie badania histopatologicznego. Jeśli tak i placówka współpracuje z DCP, próbka trafi właśnie do naszego Centrum - mówi nam prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski, kierownik Dolnośląskiego Centrum Patomorfologii.

Nowa inwestycja ma poprawić dostęp do specjalistycznej diagnostyki, szczególnie w obszarze chorób onkologicznych.