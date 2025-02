To, co dzieje się w Świeradowie-Zdroju, to szerszy problem. W Polsce mamy "cywilizację WZ-ek", gdzie każdy inwestor może postawić, co chce, bez oglądania się na mieszkańców i otoczenie. Politycy często boją się bogatych inwestorów, ale równie mocno boją się społecznego gniewu. Dlatego organizowanie się mieszkańców, tak jak robi to Stowarzyszenie FLINS, jest kluczowe. Nie możemy dopuścić do tego, by kurorty zamieniały się w betonowe pustynie - mówił Adrian Zandberg, czytamy na portalu eluban.pl.