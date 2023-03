Nielegalne wyścigi we Wrocławiu. Pościg i policyjny helikopter w akcji

Na Dolnym Śląsku uprawnionych do wykorzystania bonu turystycznego było ponad 321 tys. osób. Dotąd pobrano ponad 275 tys. bonów, a ponad 45 tys. pozostaje nieaktywowanych. - Czasu na to jest już niewiele – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Termin mija bowiem 31 marca 2023 roku. Bonem można opłacić wypoczynek zaplanowany także po 31 marca pod warunkiem, że płatność zostanie zrobiona do końca tego miesiąca.

Przypomnijmy, że program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r. To jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł.

Gdzie można wykorzystać bon turystyczny?

Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. - Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie – wskazuje rzeczniczka.

Według danych ZUS w całym kraju płatność bonami przyjmuje około 28 tys. podmiotów. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). W województwie dolnośląskim płatność bonami przyjmuje 2,4 tys. firm turystycznych.

Jak pobrać bon turystyczny?

Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po zalogowaniu na swoim koncie PUE rodzic uzupełnia swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon, otrzymując unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas opłaty bonem należy go podać, po czym opiekun SMS-em otrzymuje indywidualny kod, którym potwierdza transakcję.

W przypadku braku zakładki Polski Bon Turystyczny na indywidualnym profilu PUE ZUS osoby uprawnionej, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej stosowny wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej.