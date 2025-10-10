Dopadli Słowaka na Dolnym Śląsku. Próba kontroli zamieniła się w czarny kryminał

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wołowskiego, gdy policjanci WRD KPP w Wołowie zatrzymali do kontroli drogowej osobową mazdę. Początkowo kierujący pojazdem zatrzymał się, jednak w chwili, gdy funkcjonariusze podchodzili do samochodu, gwałtownie ruszył i podjął ucieczkę. Policjanci natychmiast rozpoczęli pościg, do którego dołączyły inne patrole.

Mężczyzna uciekając, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem uderzając w przydrożną skarpę. Następnie podjął próbę ucieczki z miejsca zdarzenia pieszo. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji oraz właściwej koordynacji działań policjantów został natychmiast zatrzymany.

Dolnośląskie: Próba kontroli zamieniła się w sprawę kryminalną

Oficer Prasowy KPP w Wołowie, asp. Janusz Rosa podał, że na miejsce zdarzenia wezwano ZPR. Kierowca oraz dwóch pasażerów, którzy odnieśli obrażenia, trafili do szpitala. Przeprowadzone badanie wykazało, że 37-letni obywatel Słowacji kierował pod wpływem środków odurzających, a dodatkowo posiadał cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

- W wyniku sprawdzeń okazało się, że jeden z pasażerów - 31-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego - był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności oraz ustalenia miejsca pobytu. Policjanci ujawnili przy nim blisko 12 gramów marihuany. Kolejnymi pasażerami byli 48-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego oraz 25-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego - dodał oficer prasowy wołowskiej policji.

Nie tylko narkotyki. Grozi im długa odsiadka

Podczas dokładnego sprawdzenia pojazdu mundurowi zabezpieczyli artykuły sklepowe o wartości około 5 tysięcy złotych oraz gotówkę w wysokości blisko 10 tysięcy złotych w polskiej i zagranicznej walucie. Przedmioty te zostały zajęte przez śledczych do dalszych czynności procesowych.

Sąd nie miał żadnych wątpliwości. - 37-letni kierowca został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za swoje czyny odpowie przed sądem – za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków – do 2 lat, a za złamanie sądowych zakazów – do 5 lat więzienia - wyliczył oficer prasowy KPP w Wołowie.

- Dodatkowo odpowie za spowodowanie wypadku drogowego, za co Kodeks karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku spowodowania ciężkich obrażeń ciała u uczestników zdarzenia - nawet do 8 lat - podsumował funkcjonariusz z Dolnego Śląska.

