Dotarliśmy do odciętego od świata Stronia Śląskiego. Wstrząsający obraz zniszczeń.

Mieszkańcy wielu miejscowości na południu Polski, głównie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, od kilku dni walczą z niszczycielską powodzią. Jednym z najbardziej poszkodowanych miast są Stronie Śląskie. Miasto znalazło się pod wodą. Straty są gigantyczne. Woda z ogromną siłą miasta i zalewała kolejne ulice.

Reporter "Super Expressu" odwiedził Stronie Śląskie. Już samo dotarcie do miejscowości dotkniętych powodzią jest ogromnym wyzwaniem. To, co widzieliśmy, może przerazić. Ulice są zniszczone, podobnie jak budynki czy infrastruktura drogowa. Mamy najnowsze zdjęcia z miejsca, gdzie niszczycielski żywioł uderzył z ogromną siłą. Szczegóły w poniższej galerii.