Gdzie może być powódź? Zagrożenie powodziowe w Polsce. Nowe informacje!

Powódź 2024. IMiGW podaje listę miejsc, które są jeszcze zagrożone powodzią. Gdzie rzeki przekroczyły stan alarmowy? Oto lista miejsc zagrożonych powodzią

W niektórych miejscach w Polsce woda już opadła i trwa wielkie sprzątanie, tak jest na przykład w Lądku-Zdroju czy Stroniu Śląskim. Ale w innych miastach, miasteczkach i wsiach trwa walka o utrzymanie wałów i uratowanie dobytku. Tak jest teraz w Oławie, gdzie właśnie przechodzi fala kulminacyjna, na zagrożenie szykuje się również Wrocław. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał najnowsze dane dotyczące zagrożenia powodziowego w Polsce. Gdzie przekroczone są stany alarmowe, gdzie ostrzegawcze? Oto nowe dane IMiGW. Stany alarmowe przekroczone są na 62 stacjach pomiarowych, a stany ostrzegawcze na 36. Większość z nich dotyczy dorzecza Odry (61), jedna sytuacja Wisły. Stany wody podnoszą się. Stan ostrzegawczy odnotowano na 29 stacjach w dorzeczu Odry i 7 stacjach na Wiśle.Największe wzrosty stanów wód miały miejsce na dolnych odcinkach dopływów Odry i na samej Odrze, poniżej zbiornika Racibórz. Brzeg: 704 cm, Oława: 732 cm, Trestno: 440. cm.

Gdzie jest zagrożenie powodzią w Polsce? Lista miejsc zagrożonych powodzią

Dane z nocy z 17 na 18 września według IMiGW. Stan alarmowy został przekroczony na stacjach:

1. Balice: rzeka Rudawa, aktualny stan: 398 cm, stan alarmowy: 380 cm;

2. Białobrzezie: rzeka Ślęza, aktualny stan: 175 cm, stan alarmowy: 120 cm;

3. Bogdaszowice: rzeka Strzegomka, aktualny stan: 295 cm, stan alarmowy: 220 cm;

4. Bojanów: rzeka Psina, aktualny stan: 251 cm, stan alarmowy: 210 cm;

5. Borów: rzeka Ślęza, aktualny stan: 352 cm, stan alarmowy: 200 cm;

6. Branice: rzeka Opawa, aktualny stan: 303 cm, stan alarmowy: 240 cm;

7. Branice: oczne koryto Opawy, aktualny stan: 348 cm, stan alarmowy: 240 cm;

8. Brzeg: rzeka Odra, aktualny stan: 700 cm, stan alarmowy: 530 cm;

9. Brzeg Dolny: rzeka Odra, aktualny stan: 674 cm, stan alarmowy: 630 cm;

10. Bukowna: rzeka Czarna Woda, aktualny stan: 152 cm, stan alarmowy: 150 cm;

11. Chałupki: rzeka Odra, aktualny stan: 522 cm, stan alarmowy: 420 cm;

12. Dąbrowa Bolesławiecka: rzeka Bóbr, aktualny stan: 563 cm, stan alarmowy: 350 cm;

13. Dobra: rzeka Biała, aktualny stan: 269 cm, stan alarmowy: 200 cm;

14. Dunino: rzeka Kaczawa, aktualny stan: 314 cm, stan alarmowy: 200 cm;

15. Głogów: rzeka Odra, aktualny stan: 458 cm, stan alarmowy: 450 cm;

16. Gniechowice: rzeka Czarna Woda, aktualny stan: 292 cm, stan alarmowy: 180 cm;

17. Gorzuchów: rzeka Ścinawka, aktualny stan: 223 cm, stan alarmowy: 160 cm;

18. Jarnołtów: rzeka Bystrzyca, aktualny stan: 338 cm, stan alarmowy: 270 cm;

19. Jelenia Góra: rzeka Kamienna, aktualny stan: 240 cm, stan alarmowy: 200 cm;

20. Jelenia Góra: rzeka Bóbr, aktualny stan: 272 cm, stan alarmowy: 220 cm;

21. Kamionka: rzeka Stradunia, aktualny stan: 257 cm, stan alarmowy: 240 cm;

22. Kłodzko: rzeka Nysa Kłodzka, aktualny stan: 274 cm, stan alarmowy: 240 cm;

23. Kopice: rzeka Nysa Kłodzka, aktualny stan: 751 cm, stan alarmowy: 380 cm;

24. Korzeńsko: rzeka Orla, aktualny stan: 314 cm, stan alarmowy: 260 cm;

25. Koźle: rzeka Odra, aktualny stan: 627 cm, stan alarmowy: 500 cm;

26. Krapkowice: rzeka Odra, aktualny stan: 636 cm, stan alarmowy: 450 cm;

27. Krasków: rzeka Bystrzyca, aktualny stan: 336 cm, stan alarmowy: 250 cm;

28. Krzyżanowice: rzeka Odra, aktualny stan: 932 cm, stan alarmowy: 500 cm;

29. Lądek-Zdrój: rzeka Biała Lądecka, aktualny stan: 125 cm, stan alarmowy: 120 cm;

30. Leśna: rzeka Kwisa, aktualny stan: 162 cm, stan alarmowy: 100 cm;

31. Lubachów: rzeka Bystrzyca, aktualny stan: 234 cm, stan alarmowy: 230 cm;

32. Łażany: rzeka Strzegomka, aktualny stan: 303 cm, stan alarmowy: 240 cm;

33. Łąki: rzeka Barycz, aktualny stan: 326 cm, stan alarmowy: 310 cm;

34. Łozy: rzeka Kwisa, aktualny stan: 489 cm, stan alarmowy: 330 cm;

35. Mietków: rzeka Bystrzyca, aktualny stan: 415 cm, stan alarmowy: 300 cm;

36. Mościsko: rzeka Piława, aktualny stan: 333 cm, stan alarmowy: 250 cm;

37. Niemodlin: rzeka Ścinawa Niemodlińska, aktualny stan: 421 cm, stan alarmowy: 350 cm;

38. Nowogrodziec: rzeka Kwisa, aktualny stan: 417 cm, stan alarmowy: 380 cm;

39. Nowogród Bobrzański: rzeka Bóbr, aktualny stan: 361 cm, stan alarmowy: 300 cm;

40. Nysa: rzeka Nysa Kłodzka, aktualny stan: 476 cm, stan alarmowy: 450 cm;

41. Odolanów: rzeka Barycz, aktualny stan: 199 cm, stan alarmowy: 120 cm;

42. Odolanów: rzeka Kuroch, aktualny stan: 248 cm, stan alarmowy: 190 cm;

43. Olza: rzeka Odra, aktualny stan: 833 cm, stan alarmowy: 610 cm;

44. Oława: rzeka Oława, aktualny stan: 326 cm, stan alarmowy: 250 cm;

45. Oława: rzeka Odra, aktualny stan: 730 cm, stan alarmowy: 560 cm;

46. Opole-Groszowice: rzeka Odra, aktualny stan: 652 cm, stan alarmowy: 600 cm;

47. Piątnica: rzeka Kaczawa, aktualny stan: 442 cm, stan alarmowy: 370 cm;

48. Pilchowice: rzeka Bóbr, aktualny stan: 230 cm, stan alarmowy: 140 cm;

49. Przewóz: rzeka Nysa Łużycka, aktualny stan: 361 cm, stan alarmowy: 350 cm;

50. Pszczyna: rzeka Pszczynka, aktualny stan: 379 cm, stan alarmowy: 340 cm;

51. Racibórz-Miedonia: rzeka Odra, aktualny stan: 797 cm, stan alarmowy: 600 cm;

52. Racławice Śląskie: rzeka Osobłoga, aktualny stan: 365 cm, stan alarmowy: 350 cm;

53. Rzeszotary: rzeka Czarna Woda, aktualny stan: 339 cm, stan alarmowy: 230 cm;

54. Skorogoszcz: rzeka Nysa Kłodzka, aktualny stan: 537 cm, stan alarmowy: 280 cm;

55. Szalejów Dolny: rzeka Bystrzyca Dusznicka, aktualny stan: 227 cm, stan alarmowy: 180 cm;

56. Szprotawa: rzeka Bóbr, aktualny stan: 473 cm, stan alarmowy: 250 cm;

57. Szprotawa: rzeka Szprotawa, aktualny stan: 337 cm, stan alarmowy: 270 cm;

58. Ścinawa: rzeka Odra, aktualny stan: 487 cm, stan alarmowy: 400 cm;

59. Ślęza: rzeka Ślęza, aktualny stan: 374 cm, stan alarmowy: 300 cm;

60. Ujście Nysy Kłodzkiej: rzeka Odra, aktualny stan: 707 cm, stan alarmowy: 530 cm;

61. Winnica: rzeka Nysa Szalona, aktualny stan: 147 cm, stan alarmowy: 100 cm;

62. Zborowice: rzeka Oława, aktualny stan: 353 cm, stan alarmowy: 250 cm;

63. Zbytowa: rzeka Widawa, aktualny stan: 362 cm, stan alarmowy: 350 cm;

64. Żagań: rzeka Czerna Wielka, aktualny stan: 154 cm, stan alarmowy: 150 cm;

65. Żagań: rzeka Bóbr, aktualny stan: 647 cm, stan alarmowy: 400 cm;

66. Żelazno: rzeka Biała Lądecka, aktualny stan: 176 cm, stan alarmowy: 140 cm.

Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia obowiązują w zlewniach: Kaczawa od Dunina do ujścia, Bystrzyca dolna, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla, Polski Rów oraz rzek: Odra od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia do Odry, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Oława od Zborowic do ujścia do Odry, Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry, Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków, Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry. Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof i zagrożenie życia, jak podaje IMGW w komunikacie.

