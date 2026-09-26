Poważny wypadek na A4

Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 26 września, przed południem na autostradzie A4. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe. Do wypadku doszło na 141. kilometrze autostrady, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia.

Pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały o godz. 10:51.

— Doszło do wypadku czterech pojazdów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. W akcji są trzy zastępy straży pożarnej — przekazał dyżurny wrocławskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

W toku działań służb pojawiły się nowsze informacje dotyczące liczby osób poszkodowanych. Ostatecznie ranny zostały dwie osoby. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, a dokładne okoliczności zderzenia są ustalane.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia na autostradzie.

A4 stanęła. Gigantyczny korek w stronę Wrocławia

W wyniku wypadku zablokowane zostały dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Samochody mogą przejeżdżać pasem awaryjnym. Skutki wypadku szybko odczuli kierowcy jadący w stronę stolicy Dolnego Śląska. Po godz. 13 korek miał już ponad 10 kilometrów.

Kierowcy próbują omijać zator lokalnymi drogami, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnicę. Tam jednak również trzeba liczyć się z utrudnieniami, m.in. ze względu na prowadzone remonty nawierzchni.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że utrudnienia związane z wypadkiem mogą potrwać nawet do około godziny 15.

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i uwzględnienie dodatkowego czasu na przejazd. Kierowcy jadący w kierunku Wrocławia powinni liczyć się z bardzo poważnymi utrudnieniami. Policja ustala dokładny przebieg i przyczyny zderzenia czterech samochodów.

Autostrada A4 na zdjęciach: