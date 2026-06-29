Dramat na autostradzie A4! Dachowała karetka, ratownicy trafili do szpitala

Dramatyczny wypadek na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca: karetka pogotowia nagle wypadła z drogi i dachowała.

Czterech ratowników medycznych odniosło obrażenia, co wymagało natychmiastowej hospitalizacji i interwencji śmigłowca LPR.

O szczegółach tego dramatycznego zdarzenia piszemy poniżej.

Karetka dachowała na autostradzie A4. Czterech ratowników zostało rannych

Dramatyczny wypadek na autostradzie A4! Jak informuje Onet, do wypadku doszło w niedzielę, 28 czerwca, około godziny 2.50 nad ranem na 173. kilometrze trasy w kierunku Zgorzelca. Z nieustalonych dotąd przyczyn ambulans zjechał z jezdni i przewrócił się na dach.

W pojeździe znajdowały się cztery osoby. Strażacy przekazali, że wszyscy poszkodowani to ratownicy medyczni. Nie podano na razie informacji o ich stanie zdrowia.

Do akcji skierowano śmigłowiec LPR. Policja bada przyczyny wypadku

Czterech poszkodowanych ratowników medycznych wymagało hospitalizacji. Ranni zostali przetransportowani do szpitali przez zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci ustalają, dlaczego ambulans wypadł z drogi i dachował. Na tę chwilę nie ma informacji, aby w wypadku brały udział inne pojazdy.

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