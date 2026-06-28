Tajemnicza śmierć w Legnicy. Sąsiad znalazł w mieszkaniu ciała kobiety i mężczyzny

Makabryczne odkrycie przy ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy

W sobotni wieczór jeden z mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaworzyńskiej wszedł do mieszkania obok i natknął się na martwą parę. Mężczyzna zaalarmował służby.

„Wczoraj około godziny 22:55 dyżurny legnickiej policji został powiadomiony przez sąsiada o ujawnieniu zwłok dwóch osób w jednym z mieszkań w Legnicy. Na miejscu policjanci ujawnili ciało 66 letniego mężczyzny oraz 51 letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te wspólnie spożywały wcześniej alkohol. Na obecnym etapie postępowania nie stwierdzono śladów ani okoliczności wskazujących na udział osób trzecich. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która pomoże ustalić dokładną przyczynę zgonu" – powiedziała Radiu ESKA Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

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Śledczy ustalają przyczyny śmierci 51-latki i 66-latka. W tle wspólne picie alkoholu

Wiadomo już, że w mieszkaniu przebywali 51-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna. Pili razem alkohol. Bezpośrednia przyczyna zgonu obu osób wciąż pozostaje nieznana, ale według wstępnych ustaleń policji można wykluczyć udział osób trzecich. W ustaleniu powodów tragedii w legnickiej kamienicy ma pomóc sekcja zwłok.

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