Tajemnicza śmierć w Legnicy. Sąsiad znalazł w mieszkaniu ciała kobiety i mężczyzny

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Kacper Michalak
2026-06-28 15:52

W jednym z mieszkań przy ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy dokonano makabrycznego odkrycia. Zaniepokojony sąsiad natrafił na zwłoki 51-latki oraz 66-latka i natychmiast zaalarmował służby. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich, jednak ostateczną odpowiedź na pytanie o przyczyny tej podwójnej tragedii ma przynieść sekcja zwłok.

Sygnalizacja świetlna na dachu radiowozu policyjnego w Legnicy, z migającymi czerwonymi i niebieskimi światłami, odzwierciedlającymi interwencję służb po makabrycznym odkryciu zwłok. Więcej o zdarzeniu na naszym portalu.
Autor: Jack Quillin/ Shutterstock

Makabryczne odkrycie przy ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy

W sobotni wieczór jeden z mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaworzyńskiej wszedł do mieszkania obok i natknął się na martwą parę. Mężczyzna zaalarmował służby. 

„Wczoraj około godziny 22:55 dyżurny legnickiej policji został powiadomiony przez sąsiada o ujawnieniu zwłok dwóch osób w jednym z mieszkań w Legnicy. Na miejscu policjanci ujawnili ciało 66 letniego mężczyzny oraz 51 letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te wspólnie spożywały wcześniej alkohol. Na obecnym etapie postępowania nie stwierdzono śladów ani okoliczności wskazujących na udział osób trzecich. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która pomoże ustalić dokładną przyczynę zgonu" – powiedziała Radiu ESKA Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

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Śledczy ustalają przyczyny śmierci 51-latki i 66-latka. W tle wspólne picie alkoholu

Wiadomo już, że w mieszkaniu przebywali 51-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna. Pili razem alkohol. Bezpośrednia przyczyna zgonu obu osób wciąż pozostaje nieznana, ale według wstępnych ustaleń policji można wykluczyć udział osób trzecich. W ustaleniu powodów tragedii w legnickiej kamienicy ma pomóc sekcja zwłok.

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