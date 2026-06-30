13-latek ugodził rówieśnika nożem. Obaj trafili do szpitala

Na ulicy Bielańskiej w Legnicy doszło do ataku nożownika. Sprawcą był zaledwie 13-letni chłopiec, który ranił swojego rówieśnika.

Ranny nastolatek trafił do szpitala, na szczęście rany nie okazały się zagrażające życiu. Młodociany nożownik także został przetransportowany do placówki medycznej.

Wyjaśnianiem okoliczności tego ataku zajmują się funkcjonariusze z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. To sąd rodzinny zadecyduje o ostatecznych konsekwencjach dla 13-latka.

Atak nożownika w Legnicy. 13-latek ranił kolegę

Do szokującego incydentu doszło w niedzielę (28 czerwca) tuż po godzinie 20:00. Polska Agencja Prasowa przekazała relację mł. asp. Anny Tersy z legnickiej komendy policji. Z informacji funkcjonariuszki wynika, że nastolatek ugodził nożem kolegę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Zraniony 13-latek trafił pod opiekę lekarzy. Medycy szybko udzielili mu pomocy, dzięki czemu udało się zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu jego życia.

Legniccy mundurowi natychmiast przystąpili do akcji poszukiwawczej. Wkrótce udało im się namierzyć i ująć agresywnego 13-latka. Szybko jednak wyszło na jaw, że on również wymaga interwencji medycznej. Z uwagi na jego wyraźnie zły stan psychofizyczny, podjęto decyzję o wezwaniu pogotowia. Nastolatek trafił do placówki medycznej celem wykonania szczegółowej diagnostyki. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą śledczy z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.

Sąd rodzinny zajmie się nieletnim sprawcą

Mundurowi na razie wstrzymują się od podawania szczegółów dotyczących samego przebiegu zdarzenia, zasłaniając się dobrem prowadzonego postępowania. Mł. asp. Anna Tersa podkreśliła, że sprawa dotyczy osoby poniżej 18. roku życia, więc o losie napastnika i ewentualnych karach przesądzi sąd rodzinny.

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