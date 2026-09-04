Niebezpieczne zdarzenie na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3. Po godzinie 13:00 na wysokości węzła Lubin Południe doszło do fatalnego w skutkach zderzenia dwóch pojazdów. W okolicach 279. kilometra trasy prowadzącej w stronę Zielonej Góry samochód dostawczy uderzył w stojący pojazd ciężarowy. W konsekwencji wypadku uszkodzone pojazdy zablokowały przejazd, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Awaria na pasie awaryjnym i nagłe uderzenie

Z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że wszystko zaczęło się od usterki technicznej jednego z pojazdów. Kierowca ciężarówki zjechał z jezdni, aby bezpiecznie zatrzymać się na poboczu, jednak chwilę później doszło do uderzenia.

- Kierujący samochodem ciężarowym zjechał na pas awaryjny z uwagi na awarię pojazdu. Nie zdążył wysiąść z samochodu, gdyż uderzył w niego kierujący busem. Mężczyzna trafił do szpitala

- przekazała "Super Expressowi" oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, podkomisarz Sylwia Serafin.

Służby w akcji. Przejazd całkowicie zablokowany

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący busem odniósł obrażenia i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do najbliższej placówki.

- Nie znamy jeszcze obrażeń

- dodaje podkomisarz Sylwia Serafin.

Na miejscu zdarzenia prowadzone są intensywne działania policji oraz pozostałych służb technicznych i ratowniczych, których zadaniem jest zabezpieczenie śladów, wyznaczenie dokładnych przyczyn wypadku oraz usunięcie rozbitych pojazdów.

- Droga jest całkowicie zablokowana

- podsumowuje rzeczniczka lubińskiej policji.

Kierowcy podróżujący drogą S3 w kierunku województwa lubuskiego muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Służby apelują o omijanie feralnego odcinka i korzystanie z wyznaczonych objazdów przez okoliczne węzły drogowe. Utworzone korki mogą rozładowywać się jeszcze przez kilka najbliższych godzin.