Drugi etap Tour de Pologne. Kolarze przejadą przez kolejne miasta Dolnego Śląska

Tour de Pologne 2024. Drugi etap wyścigu na Dolnym Śląsku

Ostatnim razem pisaliśmy o oficjalnym rozpoczęciu Tour de Pologne 2024 we Wrocławiu, które odbędzie się 12 sierpnia. Po przejechaniu niemal 160 km kolarze będą mieli chwilę przerwy i już kolejnego dnia wyruszą na dalsze zmagania.

13 sierpnia 2024 roku zawodnicy w okolicach Karpacza i Orlinka będą rywalizować na tzw. czasówkach. 15-kilometrowa trasa rozpocznie się w Mysłakowicach, gdzie na początku droga będzie płaska, z czasem jednak zacznie się wspinaczka pod Orlinek.

Zostajemy w Karpaczu, na Orlinku. Jazda na czas będzie na około 15-kilometrowej trasie. Wystartujemy w Mysłakowicach, nie wjeżdżamy centralnie do Karpacza, tylko jedziemy obrzeżem. To będzie ładny podjazd, taka cronoscalata. Pamiętamy, że tutaj swoją karierę zaczynał Alberto Contador, wygrywając taką jazdę indywidualną na czas – mówił Czesław Lang, tourdepologne.pl.

Co ciekawe, do indywidualnej jazdy na czas zawodnicy będą przystępować co minutę. Po zakończeniu zostanie wyłoniona najlepsza dziesiątka kolarzy, którzy następnie będą rywalizowali w dwuminutowych odstępach.

i Autor: Tour de Pologne Link: https://www.tourdepologne.pl/etap-2/