Robił to celowo?

QUIZ: My podajemy miasto, Ty województwo. Wcale nie jest łatwo! Już 10 pkt. będzie sukcesem za test z geografii

Tour de Pologne 2024: kiedy i gdzie rozpoczyna się pierwszy etap wyścigu?

Tour de Pologne to wyścig kolarski organizowany do 1928 roku na terenie Polski. Wieloetapowe wydarzenie przyciąga fanów aktywności fizycznej z całego kraju przed telewizory i nie tylko. Kolarze przejeżdżają bowiem przez ustalone wcześniej miejscowości, więc ich mieszkańcy mogą być świadkami zmagań najlepszych zawodników na świecie. 81. edycja Tour de Pologne rozpocznie się dokładnie 12 sierpnia 2024 roku we Wrocławiu. Kolarze wyruszą spod Hali Stulecia.

Bardzo się cieszę, że Wrocław znalazł się na trasie wyścigu, tym bardziej że jest to miasto kolarskie. Pochodzi stąd wielu kolarzy, był tu klub Dolmel, w którym jeździł Ryszard Szurkowski, Henryk Charucki, Jan Faltyn, Jan Brzeźny – wielu mistrzów. Prezentacja odbędzie się w Hali Stulecia i tam dzień później będzie ulokowany start. Po 9 kilometrach po ulicach Wrocławia ruszy pierwszy etap [...] - relacjonował Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne, tourdepologne.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Trasa Tour de Pologne 2024. Wrocław-Karpacz będzie pierwszym wyzwaniem kolarzy

Na początek kolarze będą musieli pokonać 159,3 km na trasie z Wrocławia do Karpacza. Choć pierwsza część drogi będzie płaska, z pewnością nie zabraknie emocji i porządnej dawki adrenaliny.

Uczestnicy wyścigu zmierzą się między innymi z premią górską PZU III kategorii, ulokowanej na Przełęczy Tąpadła czy z premią specjalną Soudal w Świdnicy, aby finalnie znaleźć się na znanym podjeździe pod Orlinek w Karpaczu. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami wyścigu, poniżej przedstawiamy dokładną mapę pierwszego etapu.

i Autor: Tour de Pologne Mapa Tour de Pologne Link: https://www.tourdepologne.pl/etap-1/#lightbox-1