Pogoda dla Wrocławia na weekend 10-12 lipca

Weekendowa prognoza pogody dla Wrocławia zapowiada się bez opadów, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Parasole nie będą potrzebne, jednak aura okaże się dość kapryśna, jeśli chodzi o temperaturę. Termometry wskażą zupełnie inne wartości w sobotę i niedzielę, dlatego warto śledzić szczegóły prognozy, by dopasować do niej swoje plany i ubiór.

Początek weekendu z chmurami i wiatrem

Piątek, 10 lipca, rozpocznie weekend we Wrocławiu dość ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 26 stopni Celsjusza. Pomimo przyjemnej temperatury, słońca będzie niewiele z powodu dużego zachmurzenia. Dodatkowo mieszkańcom towarzyszyć będzie umiarkowany wiatr, osiągający w porywach prędkość około 4-5 m/s. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 13 stopni.

Sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie

Sobota, 11 lipca, okaże się najchłodniejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w ciągu dnia spadnie do 24 stopni Celsjusza, a poranek i wieczór będą jeszcze chłodniejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Będzie to więc najspokojniejszy, ale i najmniej ciepły dzień.

Ciepły i pochmurny finał weekendu

W niedzielę, 12 lipca, pogoda we Wrocławiu ponownie się zmieni. Czeka nas wyraźne ocieplenie – temperatura podskoczy aż do 28 stopni, co uczyni niedzielę najcieplejszym dniem weekendu. Mimo wysokiej temperatury słońce raczej nie przebije się przez gęstą warstwę chmur, ponieważ prognozy wskazują na całkowicie pochmurne niebo. Wiatr znów nieco się wzmocni, osiągając prędkość bliską 4 m/s. Noc będzie podobna do poprzednich, z temperaturą około 12 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Wrocławiu?

Brak deszczu to doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas w mieście. Spacery, wycieczki rowerowe czy wizyty w plenerowych atrakcjach będą możliwe przez cały weekend. Warto jednak pamiętać o zmiennej temperaturze. Chłodniejsza sobota może sprzyjać bardziej intensywnym aktywnościom, podczas gdy cieplejsze piątek i niedziela będą idealne na spokojniejszy relaks na świeżym powietrzu, na przykład w miejskich parkach czy nad brzegiem rzeki. Ubiór warstwowy okaże się najlepszym rozwiązaniem, pozwalając dostosować się do aury.

Dane pogodowe: OpenWeather