Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym. Strażacy walczyli z Żywiołem

Ogień pojawił się w mieszkaniu na czwartym piętrze (piątej kondygnacji) budynku przy ul. Budziszyńskiej 76. Gdy strażacy dotarli na miejsce, z okien wydobywał się gęsty dym.

– Jedna osoba, która nawdychała się gazów pożarowych, ale nie była mieszkańcem lokalu, w którym wybuchł pożar, została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Pożar został ugaszony, trwa oddymianie i sprawdzanie całego budynku urządzeniami pomiarowymi – mówił początkowo Damian Górka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Jak ustalili strażacy, w mieszkaniu objętym pożarem nikogo nie było. Większość mieszkańców zdołała opuścić budynek jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Jak poinformowało później Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, bilans poszkodowanych wzrósł.

Pomocy medycznej udzielono czterem osobom, które przez dłuższy czas przebywały w silnie zadymionym budynku. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitali. Trzy osoby trafiły do placówki przy ul. Fieldorfa, a jedna do szpitala przy ul. Weigla.

Wcześniej służby informowały, że strażacy ewakuowali z budynku 15 osób.

Mieszkanie zostało poważnie zniszczone

Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do oddymiania klatki schodowej oraz sprawdzania stężenia niebezpiecznych gazów w całym budynku.

Według informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszkanie, w którym wybuchł pożar, uległo znacznemu spaleniu. Strażacy zwracają uwagę, że prowadzenie działań ratowniczych utrudniały samochody pozostawione na osiedlowych uliczkach.

Pamiętajmy, że pozostawienie wolnego dojazdu dla służb ratunkowych może mieć kluczowe znaczenie podczas akcji i wpływać na czas dotarcia do osób potrzebujących pomocy - przekazał wrocławski magistrat.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego i policja. Akcja gaśnicza zakończyła się po godzinie 17.00. Okoliczności wybuchu pożaru będą wyjaśniane.