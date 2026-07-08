Mieszkańcy Lutyni koło Wrocławia wciąż próbują poradzić sobie z dramatem, który rozegrał się na początku tygodnia. W odpowiedzi na tragedię parafia św. Józefa zdecydowała o zorganizowaniu wspólnej modlitwy, która ma stać się wyrazem wsparcia dla pogrążonej w bólu rodziny oraz całej lokalnej społeczności.

- Msza Miłosierdzia Bożego po tragedii w Lutyni odbędzie się w czwartek 9 lipca, o godz. 19:00

- poinformowała w mediach społecznościowych parafia.

Duchowni zachęcają wiernych do udziału w nabożeństwie, które będzie sprawowane w intencji rodziny dotkniętej niewyobrażalnym dramatem.

Parafia apeluje o modlitwę i powściągliwość

Jeszcze dzień wcześniej parafia zwróciła się do mieszkańców z ważnym przesłaniem, prosząc o uszanowanie cierpienia najbliższych ofiar i rezygnację z pochopnych ocen.

- Módlmy się. Nie komentujmy. Zapewne wiecie o tragedii, która się wydarzyła w naszej miejscowości. Proszę, powstrzymajcie się od komentarzy oceniających. Nie dodawajmy w ten sposób cierpienia bliskim. Zachęcam do modlitwy za ofiary, ich rodzinę i sprawcę

- napisano na stronie parafii.

Internauci podkreślają, że tragedia poruszyła nie tylko mieszkańców Lutyni, ale również osoby z całego regionu.

"Oby nikogo z nas to nie spotkało. Módlmy się za nich"

Pojawiły się także kolejne komentarze:

"(...) do tej pory takie rzeczy działy się wszędzie, ale nie u nas. Trudny do zaakceptowania jest fakt, że wygląda na to ze może się to wydarzyć tak naprawdę wszędzie i nigdy nie wiadomo co ma w głowie ktoś kto mieszka obok."

"Wyrazy współczucia od sąsiadów"

"Wyrazy współczucia dla rodziny straszna tragedia..."

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 6 lipca. O godzinie 14.40 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Strażacy, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu, ugasili ogień i odnaleźli na posesji dwie ranne kobiety.

Jak ustalili śledczy, obie miały liczne rany kłute i cięte. Starsza z kobiet została przewieziona do szpitala w stanie ciężkim. Mimo prowadzonej reanimacji życia 20-letniej kobiety nie udało się uratować.

Prokuratura: 22-latek usłyszał zarzuty

We wtorek Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu przekazała nowe informacje dotyczące śledztwa. Rzecznik prasowy instytucji, Jakub Dłubacz, poinformował o przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu 22-latkowi.

- Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej prowadzi śledztwo w sprawie rodzinnej tragedii jaka wydarzyła się w Lutyni w powiecie średzkim w dniu 06.07.2026 r., podczas której śmierć poniosła dwudziestoletnia mieszkanka Lutyni, a jej matka z ciężkimi, zagrażającymi życiu obrażeniami została przetransportowana do szpitala

- przekazano w komunikacie.

Śledczy ustalili, że zatrzymany jest spokrewniony z ofiarami.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów

Prokuratura poinformowała, że we wtorek rano mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa siostry oraz usiłowania zabójstwa matki.

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej w godzinach porannych 07.07.2026 r. przedstawił zatrzymanemu dwudziestodwulatkowi zarzut zabójstwa siostry oraz usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń matki

- poinformował Jakub Dłubacz z prokuratury we Wrocławiu.

Według śledczych podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do zarzuconych jemu czynów, w tym do zadania licznych ciosów nożem zarówno matce jak i siostrze, nie wyjaśniając jednak co było motywem takiego postępowania

- przekazał rzecznik.

Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W środę pojawiła się również kolejna decyzja procesowa. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec 22-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Wyjątkowa msza w intencji ofiar. Czym jest Msza Miłosierdzia Bożego?

W kontekście tak straszliwego wydarzenia, msza o miłosierdzie ma głębokie znaczenie. Jest to przede wszystkim modlitwa za duszę zmarłej 20-latki i o cud uzdrowienia dla jej matki. To także wyraz solidarności z rodziną i bliskimi ofiar, pokazujący, że nie są sami w swoim bólu. Dla całej społeczności, która zmaga się ze strachem i szokiem, wspólna modlitwa staje się sposobem na odnalezienie wewnętrznego spokoju i ukojenia.