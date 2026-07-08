Wyniki matur 2026 Wrocław. Jak poradzili sobie wrocławscy uczniowie?

Wyniki matur: Wrocław 2026. Ogólne statystyki i zdawalność

Dla tysięcy maturzystów z Wrocławia nadszedł moment podsumowań. Z oficjalnych danych CKE i OKE wynika, że w 2026 roku do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych we Wrocławiu przystąpiło 7798 uczniów.

Ogólna zdawalność egzaminu dojrzałości we Wrocławiu wyniosła 85,16%. To oznacza, że świadectwo dojrzałości uzyskało 6641 absolwentów szkół średnich z tego miasta. Osoby, którym nie powiodło się na jednym z egzaminów obowiązkowych (i spełniły formalne warunki), mają prawo przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu.

Średnie wyniki matur wrocławskich uczniów z przedmiotów obowiązkowych

Aby zdać maturę, należało uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego, a także z dwóch egzaminów ustnych. Oto jak prezentują się szczegółowe statystyki z najczęściej wybieranych przedmiotów na poziomie podstawowym we Wrocławiu:

Język polski (poziom podstawowy): Do egzaminu przystąpiło 7870 osób. Zdawalność wyniosła bardzo wysokie 95,02%, a średni uzyskany wynik to 61,06%. Część ustną zdało aż 98,18% zdających.

Do egzaminu przystąpiło 7870 osób. Zdawalność wyniosła bardzo wysokie 95,02%, a średni uzyskany wynik to 61,06%. Część ustną zdało aż 98,18% zdających. Matematyka (poziom podstawowy): Z tym przedmiotem zmierzyło się 7867 absolwentów. Egzamin z sukcesem zakończyło 88,55% piszących, osiągając średni wynik na poziomie 65,03%.

Z tym przedmiotem zmierzyło się 7867 absolwentów. Egzamin z sukcesem zakończyło 88,55% piszących, osiągając średni wynik na poziomie 65,03%. Język angielski (poziom podstawowy): Najpopularniejszy język obcy zdawały 7723 osoby. Zdawalność wyniosła imponujące 97,65%, a średni wynik wrocławskich uczniów ukształtował się na poziomie 85,00%.

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Przedmioty na poziomie rozszerzonym. Co wybierali wrocławscy maturzyści?

Aby dostać się na studia, należy przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Należy pamiętać, że w przypadku tych przedmiotów nie obowiązuje 30-procentowy próg zdawalności, jednak im wyższy wynik, tym większe masz szanse w procesie rekrutacji. W 2026 roku we Wrocławiu największą popularnością cieszyły się następujące rozszerzenia:

Język angielski: ponad 6 400 zdających (średni wynik to 76,3%)

ponad 6 400 zdających (średni wynik to 76,3%) Matematyka: ponad 2 900 zdających (średni wynik to 43,5%)

ponad 2 900 zdających (średni wynik to 43,5%) Geografia: ponad 1 900 zdających (średni wynik to 46,2%)

ponad 1 900 zdających (średni wynik to 46,2%) Biologia: ponad 1 800 zdających (średni wynik to 45,9%)

ponad 1 800 zdających (średni wynik to 45,9%) Język polski: ponad 1 700 zdających (średni wynik to 41,2%)

Powyższe dane pomogą Ci oszacować Twoje własne szanse na tle tysięcy innych osób ze stolicy Dolnego Śląska. Warto dokładnie przeanalizować swoje rezultaty i na bieżąco sprawdzać progi punktowe wytypowanych przez Ciebie uczelni, aby z sukcesem przejść przez zbliżający się etap naboru.

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Gdzie i jak możesz sprawdzić swoje wyniki matur?

Pamiętaj, że powyższe statystyki to uśrednione dane dla całego miasta. Swoje indywidualne, szczegółowe wyniki znajdziesz w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Aby się zalogować, przygotuj swój numer PESEL oraz hasło otrzymane wcześniej od dyrektora szkoły. Jeśli wolisz, możesz również zalogować się, wykorzystując profil zaufany lub bankowość elektroniczną.

Oficjalne świadectwo dojrzałości, które będzie Ci absolutnie niezbędne podczas rekrutacji na wybrane przez Ciebie studia, odbierzesz fizycznie w swojej szkole średniej. Warto wcześniej sprawdzić dokładny harmonogram wydawania dokumentów wyznaczony przez dyrekcję placówki.