W środę rano zapadła decyzja Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej w sprawie 22-latka zatrzymanego po rodzinnej tragedii w Lutyni.

- Z informacji sprzed chwili. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uwzględnił wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy w sprawie dotyczącej zabójstwa w Lutyni

- przekazał Radiu Eska Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Mężczyzna usłyszał wcześniej zarzuty zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Jak informowała prokuratura, podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych czynów, jednak nie wyjaśnił motywów swojego działania.

Do tragedii doszło w poniedziałek w Lutyni pod Wrocławiem. 20-letnia kobieta zginęła na miejscu, a jej matka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej.

Rodzinna tragedia wstrząsnęła mieszkańcami

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 6 lipca, w Lutyni w powiecie średzkim. Początkowo służby zostały wezwane do zgłoszenia o zadymieniu garażu i stodoły na jednej z posesji. Na miejsce skierowano dziewięć zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policję.

Podczas działań okazało się, że interwencja dotyczy znacznie poważniejszej tragedii. Na miejscu ujawniono ciało 20-letniej kobiety. Jej matka z ciężkimi, zagrażającymi życiu obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 22-letniego członka rodziny. Po przeprowadzeniu oględzin i zabezpieczeniu materiału dowodowego śledczy przedstawili mu zarzuty. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami prokuratury, mężczyzna przyznał się do zadania licznych ciosów nożem matce i siostrze.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do zarzuconych jemu czynów, w tym do zadania licznych ciosów nożem zarówno matce jak i siostrze, nie wyjaśniając jednak co było motywem takiego postępowania

- przekazywał rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Śledztwo w sprawie rodzinnej tragedii nadal prowadzi Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej. Za zarzucane 22-latkowi przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.